"Приходьте в понеділок!" В офісі ОБСЄ виставили за двері українського волонтера, яка дивом вижила

Автомобіль з українським волонтером Оленою Розвадовською потрапив під обстріл терористів на Донбасі.

Про це правозахисниця повідомила в Facebook, відзначивши, що в офісі ОБСЄ проігнорували її візит.

"З СММ ОБСЄ не склалося. Приїхала в Сєвєродонецьк, в їх офіс, спеціально повідомити про обстріл цивільних і мене з порога відправили додому: приходьте в понеділок, мовляв, зараз нікого в офісі. Ну да, субота, 5 вечора, я розумію, але стріляють не тільки в робочий день", - обурилася вона.

Розвадовська уточнила, що обстріл стався в центрі селища Золоте-4.

"Снаряд розірвався поруч з моєю машиною, тому що я пам'ятаю тільки сильний бабах зліва, скло, яке розлітається, неймовірно пронизливий писк у вухах, а потім відразу "газуй, газуй, газуй" від пасажира збоку", - зазначила вона.

Олена Розвадовська, Facebook

Олена Розвадовська, Facebook

Олена Розвадовська, Facebook

Олена Розвадовська, Facebook

За словами волонтера, один з осколків пробив дірку біля бензобака, другий - біля мотора.

Олена Розвадовська Олена Розвадовська, Facebook

"Посипалося моє вікно зліва на мене, при цьому у мене жодної подряпини (і правда неймовірно, адже скло було навіть у мене в капюшоні, і в волоссі, і просто всюди, але ні подряпини на обличчі). Ще одне застрягло в лобовому склі прямо навпроти пасажирського сидіння", - додала правозахисниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України раніше знайшла величезний склад з боєприпасами, який облаштували терористи "ЛНР" на Донбасі.

У зоні бойових дій також була помічена військова техніка російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

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