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4 березня • оновлено в 16:56
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Приготувалися бомбити з повітря: окупанти в Криму влаштували небезпечні маневри

4.4т
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Російська військова авіація почала масштабні навчання в тимчасово окупованому українському Криму. До них залучені багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М.

Як пише "Крим. Реалії", в Чорноморському флоті РФ розповіли, що літаки відпрацьовують нанесення ракетних і бомбових ударів.

"Екіпажі літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту проводять планове навчання з ведення бойових дій з нанесенням ударів по наземним і морським цілям. Завершальним етапом льотно-тактичного навчання стане нанесення ракетного і бомбового удару по десантному загону кораблів умовного супротивника", – розповіли представники окупантів.

Літак РФ

Літак РФ

РИА Новости

Усього в маневрах задіяно близько 15 літаків, в їх числі винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і літаки-розвідники Су-24МР, які відпрацювали спільне пілотування в парах і ланках, а також провели спільне тренування з кораблями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • експерт з морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко заявив, що є висока ймовірність того, що Росія захоче здійснити нове вторгнення в Україну з моря восени 2020 року.

  • У разі реалізації цього сценарію під загрозою можуть опинитися Одеса, Миколаїв і Херсон.

  • А представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що угруповання ЗС РФ уздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, а також Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Блин, до чего же дошло дилетанство (или лень) у Обоза - не могли даже фото соответствующего самолета поместить. Дорогие мои - на фото МИГ-31, скоростной перехватчик, не предназначенный для ударов по наземным целям. ДБЛ БЛД...
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Wick John
Wick John
Россия только учения проводит, а укро свиньи уже наложили в шаровары от страха
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Приготовились бомбить с воздуха, а когда будут бомбить с земли и воды.
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