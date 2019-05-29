"Це братська війна": спливло відео зустрічі нового начальника УДО з терористом Моторолою

Новопризначений начальник Управління державної охорони, підполковник Збройних сил України Олексій Оцерклевич у 2014 році зустрівся з терористом "ДНР" Арсенієм Павловим (позивний "Моторола"), щоб обговорити вивезення убитих солдатів.

Під час зустрічі український військовий потиснув руку Моторолі. Момент потрапив на відео, зняте журналістами (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

"Дуже було приємно познайомитися з командирами. Я дуже радий, що так вийшло, я думаю, що ми мирову ще будемо святкувати. Просто я вважаю, що це братська війна, яка нікому не потрібна. Головне, щоб у нас у верхах розібралися. А ми солдати, нам сказали – ми робимо", – сказав тоді Оцерклевич.

Олексій Оцерклевич inforesist.org

Через ці слова в громадськості почав розгоратися скандал, на що військовий відповів, що йому "хотілося придушити" бойовика, але у нього було завдання вивести цілими українських бійців:

"Ми туди їхали не обніматися і цілуватися з ними. Подякував я йому тільки за те, що він дав можливість без єдиного пострілу вивести моїх хлопців. Моя головна задача – вивести цілими своїх бійців. Хоча у мене були зовсім інші почуття, мені його хотілося придушити. Я ж не буду на камеру, уподібнюючись терористам, поводитися зухвало".

Відзначимо, Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт, згодом виконував обов'язки командира підрозділу.

У повідомленні про призначення нового начальника УДО на сайті президента сказано: "Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військової хитрості, яка дозволила провести без єдиного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – прямо на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це в той час повідомляли офіційні представники Генштабу ЗСУ".

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України визначився з главою АП. Посаду зайняв радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

Президент також призначив продюсера "Студії Квартал 95" Сергія Трофимова першим заступником Богдана.

Крім цього, посади заступника голови АП зайняли Юрій Костюк, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

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