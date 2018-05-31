Хто насправді хоче забити гол з положення "поза грою"

Останнім часом російські пропагандистські ЗМІ активно розповсюджують один месседж - "Україна має напаcти на Донбас під час проведення в росії Чемпіонату світу з футболу".

Такий "наступ" росія називає "провокацією" і "намаганням зірвати чемпіонат". Для підтвердження цієї "версії" беруться "роздуми" усіляких псевдоекспертів.

"Эксперты фактически единогласно подтверждают - Порошенко скоро начнет большую войну в Донбассе. А нужно это, сходятся и в этом политологи, именно Западу, чтобы сорвать ЧМ-2018", - розповідають росЗМІ, цитуючи "відомого" україноненависника, провокатора і брехуна із зовнішністю алкоголіка, якого називають "російським політологом", Сергея Маркова.

"Американцы хотят повторить ту же модель, которую они отчасти использовали и во время сочинской Олимпиады. Кроме того, война в Южной Осетии тоже началась во время Олимпиады - пекинской. У них такая общая логика, и эта технология работает хорошо. Почему от нее отказываться? Вот они сейчас хотят это дело повторить".

Політолог-алкаш навіть називає якісь "дати наступу": 3-6 червня (!). Де він їх узяв - "білочка нашептала"?

Розповідаючи про "модель зриву чемпіонату", Марков навіть не розуміє, що саме це і робить росія, використовуючи світові спортивні події, здійснює агресію проти сусідів (Україна і Грузія).

Тепер роспропаганда "перекрутила" ці факти на власну користь і заявляє, що "cорвать крупное международное спортивное мероприятие, представив его организаторов в роли "изгоев", а заодно попытаться под шумок решить некие тактические задачи - таков, видимо, план организаторов будущего военного "действа".

Новини Орки на Донбасі скаженіють дедалі більше

І "сценарист" цього дійства, звичайно ж США... - вдумайтесь, вони в це дійсног вірять, що їхню агресію і загарбницьку політику викликає США, тобто росія ніколи б не напала ні на Україну ні на Грузію, якби її не спровокували Сполучені Штати (!) - це просто ІДІОТИЗМ!!!

Щодо "сценарію" розвитку подій на Донбасі, то "експерди" бачать його таким: "ВСУ начнут использовать авиацию, России придется вмешаться, чтобы не допустить массового кровопролития русских граждан в ЛДНР". Все це - не більше ніж марення хворого і отруєного алкоголем мозку "палітолога".

Але навіть якщо Україна і піде звільняти Донбас від "апалчєнців", то яке до цього "собаче діло" росії? Чому їй "прійдьотся вмєшатца", якщо офіційний кремль останнім часом всіляко відхрещується від звязків і підтримки цих "сєпар-республік" і заявляє про повернення їх назад Україні?

Виявляється, як озвучують "палітологі", що не "відхрещується" від них масква і їй "прідьотся вмешаца". А тоді це получиться так: "там боевой дух не поможет. В результате этого Россия будет вынуждена вмешаться, и тогда - бойкот чемпионата мира".

Ось такі "сценарії" подій активно "малюють російські "експєрди" і їх широко розповсюджують їхні ЗМІ.

Жодного подібного "жопакаліпсису для орків" я не зустрічав у наших виданнях, ні серед критиків чи прихильників діючої влади, ні серед "польових" чи "диванних" експертів (які усе знають бо мають "джерела" серед силовиків). Тож висновок один, загострення готує і анаонсує сама росія, і як завжди провину за це покладе на Україну.