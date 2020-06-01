Причиною забастовки на КПП "Тиса" могла стати багаторічна корупційна схема: ЗМІ розкрили подробиці
За забастовкою на пункті пропуску "Тиса" 31 травня, де водії "італійських бусів" вимагали від митниці оформляти їх за старими правилами, може стояти багаторічна корупційна схема, вибудувана власником ФК "Минай" Валерієм Пересоляком і його оточенням.
Як пише "Антикор", Пересоляка називають головним куратором і монополістом всієї контрабанди на Закарпатті з 2015 року. У його оточення входять заступник прокурора Закарпатської області Олександр Василенко та народний депутат скандальної групи "Довіра", яку ЗМІ пов'язують з аграрним бароном Андрієм Веревським, Валерій Лунченко.
Як пише видання, за глави митниці Макса Нефьодова керівником Закарпатської митниці був Віктор Іванус, який змістив "одіозний тандем людей Пересоляка" – Станіслава Балуєва і Андрія Каращенка. Саме вони займалися всією контрабандою на Закарпатті з 2016 року, нібито збираючи "касу" в розмірі приблизно 1,5 млн дол. в місяць.
Нефьодов поставив Іванусу завдання очистити митницю від людей Пересоляка, яких він розставив на всі ключові посади. Однак, Пересоляк зміг "підкупити" Івануса, пообіцявши "частку". В цілому, Пересоляку вдалося перевести в нову митницю Нефьодова кілька десятків людей, сформувавши необхідний пул працівників митниці, який забезпечив йому збір кешу з "італійських бусів".
Такса за Івануса за бус була від 200 до 500 євро залежно від наповнення, товару, обсягу і т.д. Кінцеву вартість визначали люди Пересоляка, що стоять на каналі червоного коридору. Такі як Михайло Пловайко.
"Після того, як главою митниці став Ігор Муратов, у якого з Пересоляком домовленостей немає, і вся конструкція, що так ретельно вибудовувалася, могла впасти. Муратов планував на найближчій колегії знімати Івануса. На допомогу і прийшов народний депутат і його близький друг Валерій Лунченко, який і виступив переговірником між Пересоляком і Муратовим. Його завданням стало пролобіювати під свою відповідальність і фінансові зобов'язання Пересоляка на посаду в.о. начальника Закарпатської митниці замість Івануса – Олександра Богаша. І у нього це вийшло", – зазначили у виданні.
На підтвердження цієї версії говорить факт того, що через кілька днів після свого призначення Богаш підписує на начальника аналітичного відділу Закарпатської митниці одного з найбільш одіозних кадрів Пересоляка – Вадима Сімчера, який раніше відповідав за управління з боротьби з корупцією на митниці.
"Над Богашем з'явився особисто Муратов, який як досвідчений митник прекрасно орієнтується в схемах і розуміє суть роботи Закарпаття, а так само Лунченко, що зв'язує цю конструкцію і теж претендує на частку з бусів. Крім цього в області з'явився новий очільник Петров, який почав проявляти активність з питань митниці", – підкреслили у виданні.
Щоб задовольнити "апетити всіх учасників регати", як пише видання, бусам озвучили нову вилку ввезення посилок і контрабандних вантажів без огляду митниці – було 200-500, стало 700-800 дол. Саме це підвищення викликало бунт людей і вимогу повернути старі тарифи. Адже вантаж, що перевозиться збирався за тарифом 200-500 на хабарі, і віддавати більше означало втратити весь свій заробіток.
"Ігор Муратов, який примчав на літаку "гасити" скандал, з коліс придумав ставку офіційного розмитнення для бусів по 0.55 євро за кг. І, мовляв, це питання ми оперативно узаконимо в парламенті і буси з контрабандою почнуть наповнювати бюджет", – пишуть журналісти.
При цьому, як пише видання, як за погодженням жоден з водіїв відкрито не говорить що митниця бере хабар, так само як Муратов і глава прикордонної служби Сергій Дейнеко навіть не обговорюють питання того: "А як воно раніше все їхало і оформлялося?"
"Обидва знають як і під ким. І що це Пересоляк підняв ставку. Але бешкетувати не можна, бо їх частки якраз в цьому підвищенні і сидять, тому гасити скандал треба не істинною боротьбою з контрабандою, а фіктивною. На сьогодні ухвалено рішення протягом тижня оформляти вантаж "в білу", оплачуючи рахунки митниці за ставкою 0.55 євро за 1 кг. вантажу. Будь-якого. А через тиждень буде плавний перехід на хабарі в розмірі 700-800 євро і цей тариф ляже підвищенням ціни на відправників контрабанд ", – відзначає видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті працівники-водії міжнародних автобусів заблокували роботу контрольно-пропускного пункту "Тиса". На місце стягнули силовиків, які перекрили рух. В результаті з угорської сторони на в'їзд в Україну черга розтяглася майже на 10 кілометрів.