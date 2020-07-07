Причиною лісових пожеж у Луганській області міг стати підпал, – глава ОДА

Сергій Гайдай не виключив, що ліси могли підпалити, але точний аналіз іще не зробили. Facebook Олексія Ковальова

Причиною масштабних лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області міг стати підпал.

Таке припущення висловив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на радіо НВ. Він наголосив, що точного аналізу причини загоряння ще немає.

Чиновник зазначив, що через погодні умови попередити поширення вогню було неможливо.

"У нас майже тиждень 38 температура. У нас є захисні смуги, але ми стояли вчора і від епіцентру вогню до нас долетіла шишка, яка повністю палала, хоча ми стояли в 50-60 метрах від епіцентру. Коли вогонь іде по верхівках, я щойно бачив своїми очима, як ліс повністю загорівся за півтори-дві хвилини", – розповів Гайдай.

Він також повідомив, що виникли труднощі з евакуацією місцевих жителів похилого віку.

"Вони кажуть: "Тут ми народилися, тут ми і помремо". Я деяких умовляв до пів години, тому що говорять: "Ні, це наші будинки, ми нікуди не поїдемо"", – зазначив глава адміністрації.

Він додав, що правоохоронці проводять антимародерські заходи в населених пунктах у зоні пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. Попередньо, п'ять осіб загинуло та дев'ятеро людей госпіталізовано в лікарню. Згоріли більше сотні будинків.