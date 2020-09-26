Причиною катастрофи Ан-26 в Чугуєві міг бути теракт

Теракт розглядається в якості однієї з версій авіакатастрофи літака ЗСУ Ан-26 в Чугуєві Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на брифінгу увечері в суботу, 26 вересня, передає телеканал "Україна 24".

За його словами, розглядається чотири версії трагедії:

"помилка" людей, які відповідали за посадку літака

теракт

недбалість

несправність на борту літака

Кучер також зазначив, що була затримка з дозволом на посадку Ан-26 після того, як пілоти доповіли про проблему з двигуном.

"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот попросив посадку, люди, які відповідали за неї, відповіли тільки через одну хвилину. Нібито в цей час здійснювалася посадка ще одного борту... Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, трагедія під Харковом сталася ввечері 25 вересня, на борту повітряного судна перебувало 27 осіб. У літаку були курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, це був навчальний політ. Перед катастрофою пілот встиг заявити про несправності двигуна.

За словами журналіста Юрія Бутусова, літак ЗСУ оглядали після кожної посадки, а погодні умови польоту були ідеальними.