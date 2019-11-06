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7 листопада • оновлено в 01:42
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/ Розслідування

"Причетні до вбивства Шеремета": у ГПУ зробили гучну заяву про ветерана АТО "Пуму"

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Сім'я добровольців Владислав і Ірина Грищенко "Пума" можуть бути звинувачені в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Генпрокуратурі. "Є версія, що Грищенки причетні і до вбивства Шеремета. І її можуть почати відпрацьовувати", – заявив ресурс.

При цьому джерела в поліції сумніваються в тому, що така версія обгрунтована, однак підтверджується, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.

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"Буча" та "Пума" подружжя Грищенків на той час, за наявною інформацією, перебували в інших місцях. Але, звичайно ж, ця версія вимагає додаткової перевірки. У першу чергу чи не фіктивне у подружжя алібі щодо місця перебування під час убивства Шеремета. Але поки версія про їхню причетність виглядає дуже притягнутою. Хоча перевірити версію потрібно. Нічого виключати не можна", – заявило джерело.

Влад Грищенко (боєць "ПС", а потім 95-ї аеромобільної бригади ЗСУ) та його дружина Інна Грищенко (також була в складі ДУК "Правий сектор")

Влад Грищенко (боєць "ПС", а потім 95-ї аеромобільної бригади ЗСУ) та його дружина Інна Грищенко (також була в складі ДУК "Правий сектор")

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Як писав OBOZREVATEL, проведені правоохоронцями обшуки у патріотів викликали у багатьох українців емоційну реакцію. Однак справжній скандал вибухнув після інформації про арешт Інни Грищенко (позивний "Пума").

Що сталося, чому проводилися обшуки і в чому ж підозрюють сім'ю добровольців – у розслідуванні OBOZREVATEL.

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Національна поліція України
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
суд пусть с адвокатами разбираться
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
и москвy в 1812 они спалили!
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