"Причетні Байден, Обама й грузинські снайпери": у США показали провокаційний фільм про розстріли на Майдані

У США на телеканалі One America News показали 50-хвилинний документальний фільм "Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства", в якому більш ніж половина часу присвячена темі України – а саме розстрілам беркутівцями активістів Майдану.

Автором сюжету став колишній радник Дональда Трампа, політичний експерт Майкл Капуто. А транслював стрічку канал, який вважають близьким до Республіканської партії, пише "Страна" (щоб подивитися відео з перекладом російською, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, документалка розповідає про роль тодішнього президента Барака Обами та його адміністрації у відстороненні Віктора Януковича від влади в 2014 році, а також про розстріли на Майдані, зв'язках сім'ї ексвіцепрезидента Джо Байдена з корупційними махінаціями в компанії "Бурісма", втручання високопоставлених українських чиновників у президентські вибори в США в 2016 році на боці кандидата від американської Демократичної партії.

У США показали провокаційний фільм про розстріли на Майдані

У знімальному процесі взяли участь ексглава СБУ Валентин Наливайченко, екснародний депутат Сергій Пашинський, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, ексгенпрокурор Віктор Шокін та один із колишніх співробітників "Беркута" Сергій Тамтура зі своїм адвокатом Олександром Горошинським.

Крім цього, у фільмі згадали грузинських "снайперів" і генерала Цітелашвілі, який одним із перших заявив про причетність деяких громадян Грузії до розстрілів на Майдані.

Також на екрані фігурує невідомий чоловік у масці заявив, що вів вогонь по протестувальниках і міліції вранці 20 лютого 2014 року.

Згадка у фільмі про зустріч Обами й Медведєва One America News

"Наказ був стріляти по "Беркуту" й людях, провокувати хаос. Це почалося 20 числа приблизно о 8-ій ранку... Нас було двоє. Спершу я відчинив вікно, і мій друг вистрелив. Потім ми змінили позицію, я взяв гвинтівку. І так ми вистріляли всі п'ять патронів", – заявляє невідомий.

"Грузинські снайпери", яких відправляли на український Майдан One America News

За словами "грузинських снайперів", їхнім вербуванням для поїздки на Майдан займався соратник Саакашвілі Мамука Мамулашвілі, який пізніше став командиром "Грузинського легіону".

До Києва вони приїхали за підробленими паспортами. А до організації стрільби на Майдані, за їхніми словами, були причетні Парубій і Пашинський, які відповідали також за обстановку в готелі "Україна" й за постачання зброї

Вербуванням "грузинських снайперів" займався соратник Саакашвілі Мамука Мамулашвілі One America News

Ще один громадянин Грузії на ім'я Зураб вказує у фільмі, що під час Майдану зустрічався в Києві з Саакашвілі та Лордкіпанідзе (ексглава Одеської обласної міліції), а також невідомим співробітником СБУ.

"Коли я зустрівся з Георгієм Лордкіпанідзе і Міхеілом Саакашвілі, Міша розповів нам і хлопцям, що з нами була людина зі Служби безпеки України. Нам доручили знайти регулярні маршрути пересування Януковича. І вони, скажімо, планували вбити його", – заявив він.

У фільмі стверджується, що з 45 осіб – громадян Грузії, яких під час Майдану привезли до Києва, в живих залишилися тільки 14.

"Хтось може прагнути позбутися небезпечних свідків", – припустив автор фільму Майкл Капуто, який спеціально для зйомок відвідав один із номерів готелю "Україна", звідки й могла вестися стрілянина.

Автор фільму Майкл Капуто One America News

Він також підкреслив, що Дональд Трамп має намір дати хід цим розслідуванням. І провів паралель між подіями в Україні та спробою імпічменту президенту США, стверджуючи, що тут простежується один почерк і причетність до всього Джорджа Сороса, колишнього віцепрезидента Джо Байдена й інших представників Демократичної партії США. Ексрадник Трампа заявив, що всі вони могли "в корисливих інтересах і всупереч національним інтересам США спровокувати затяжну економічну кризу в Україні, починаючи з подій Майдану".

Як повідомляв OBOZREVATEL, таємні домовленості президента Росії Володимира Путіна й колишнього лідера США Барака Обами щодо Майдану в Києві нібито стосувалися розстрілів. Це підтвердив глава РФ у пропагандистському фільмі одіозного режисера Олівера Стоуна.

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