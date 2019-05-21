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/Розслідування

Прибув за завданням ФСБ: на Донбасі спіймали "злодія в законі" з Росії

8.7тЧитати матеріал російською

У Покровську Донецької області був затриманий російський "злодій у законі" Гліб Кінешемський, який прибув на територію України з метою створення злочинного угруповання.

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, рецидивіст міг приїхати за дорученням ФСБ РФ.

"Сьогодні в Донецькій області оперативники департаменту стратегічних розслідувань ГУ затримали у Покровську російського "злодія в законі" на прізвисько "Гліб Кінешемський", який, напевно, від страху згадав, що він – українець і ще до розвалу СРСР, за його словами, мав якесь відношення до міста Красноармійськ", – розповів Аброськін.

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Гліб Кінешемський

Гліб Кінешемський

Гліб Кінешемський

Гліб Кінешемський

YouTube

За даними Нацполіції, чоловік цілеспрямовано прибув саме на територію проведення Операції Об'єднаних сил із метою створення злочинної структури для дестабілізації ситуації в цьому регіоні.

Як розповів Аброськін, поки що Кінешемський буде направлений у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а незабаром відправиться назад до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Київській області спіймали російського "злодія в законі", відомого як "Батир Бухарський".

Незадовго до цього в Києві затримали чергового кримінального авторитета, який планував встановити контроль в українських злочинних колах – уродженця Грузії, "злодія в законі" Джачвліані Лашу.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"По его словам, рецидивист мог приехать по поручению ФСБ РФ" в Украине хоть что-то случается не по "заданию ФСБ"??
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