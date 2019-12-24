Прибули офіцери з Росії: окупанти вдалися до нової підлості проти ЗСУ на Донбасі

В артилерійських підрозділах окупантів на Донбасі зросла інтенсивність проведення занять із виходом техніки на полігони для тренувань та навчань зі стрільбою.

Так командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до негайного застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними українських військових, цьогоріч у грудні контроль виконання вправ стрільб у артилерійських підрозділах ворога здійснювався старшими офіцерами, які в складі спеціальних комісій прибували з території РФ.

Війна на Донбасі "День"

Також зазначається, що окупанти поповнюють боєкомплект артилерійських підрозділів, зокрема для реактивних систем залпового вогню.

"Підрозділи Об’єднаних сил мужньо обороняють Україну та щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", – підкреслюють у Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з ночі 24 грудня російські окупації війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі, раз порушивши Мінські домовленості. Під час обстрілу один український військовий отримав поранення.

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