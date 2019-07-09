"Прибрав" Плотницького: СБУ викрила ліквідатора ватажків "ЛНР"

Контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця "Сєдого", керуючого загоном спецпризначення в "ЛНР", який вбивав ватажків "республіки".

Йдеться про полковника Олександра Садового, який відряджений російськими спецслужбами в окупований Луганськ із метою створення і забезпечення ефективної роботи поліцейського підрозділу спеціального призначення, передає "ТСН".

У "ЛНР" він очолив "Центр спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ ЛНР", який був створений для "зачистки" збройних формувань, які в кінці 2014 почали виходити з-під контролю окупантів.

Олександр "Сєдой" Садовий

Відзначається, що Садовий причетний до ряду специфічних інцидентів. Зокрема, 1 січня 2015 під приводом "непокори працівникам МВС ЛНР" був жорстоко знищений командир "групи швидкого реагування" Олексій Бєднов із позивним "Бетмен".

СБУ

23 січня 2015 був розстріляний Євген Іщенко, так званий "комендант" окупованого Первомайська, а 23 травня 2015 був ліквідований командир бригади "Привид" Олексій Мозговий. Примітно, що вони виступали за самостійність "Л/ДНР" від Москви.

СБУ

Загоном "Сєдого" був усунутий також Павло Дрємов – командир "окремого козацького полку імені Платова".

СБУ

Контррозвідка СБУ також заявила, що саме Садовий стояв за військовим переворотом при "главі ЛНР" Ігорі Плотницькому. Підрозділи спецназу на чолі з "Сивим", а також прибулі з Росії "зелені чоловічки" обеззброїли підконтрольні Плотницькому загони бойовиків і його особисту охорону і заблокували "главу республіки" в його резиденції. Злякавшись продовження Плотницкий відразу ж втік до Росії.

Олександр "Сєдой" Садовий СБУ

Ігор Плотницький РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'інки.

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