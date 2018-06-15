Прибирала техніка Міноборони: вантажівка злетіла з моста і впала на рейки

У п'ятницю, 15 червня, на трасі "Київ-Луганськ-Ізварине" в Дніпропетровській області вантажівка злетіла з моста і впала на рейки.
Як розповіла прес-секретар ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева, аварія сталася близько 21:00 при повороті на Новомосковськ, передає 056.ua.
056.ua
За її словами, водій вантажівки "IVECO" не впорався з керуванням, машина вилетіла з моста і впала на рейки перегону Самарівка-Новомосковськ.
056.ua
056.ua
Авто перекрило відразу дві колії, що призвело до затримки залізничного транспорту.
Водій фури отримав травми і був госпіталізований.
Рятувальники змогли самостійно розблокувати рух по одному залізничному шляху.
056.ua
"Рух залізничного транспорту здійснюється по одній колії з затримкою. Для подальшої ліквідації аварії, згідно з планом взаємодії, була залучена техніка Міністерства оборони України", - розповіла Гречіщева.
056.ua
056.ua
О 22:50 вантажний автомобіль прибрали зі шляху. Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали, які розлилися, а о 23:00 рух по залізничних коліях був повністю відновлений.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в Миколаївській області під перевантаженою фурою обрушився міст через р. Інгул.