Прибирала техніка Міноборони: вантажівка злетіла з моста і впала на рейки

У п'ятницю, 15 червня, на трасі "Київ-Луганськ-Ізварине" в Дніпропетровській області вантажівка злетіла з моста і впала на рейки.

Як розповіла прес-секретар ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева, аварія сталася близько 21:00 при повороті на Новомосковськ, передає 056.ua.

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За її словами, водій вантажівки "IVECO" не впорався з керуванням, машина вилетіла з моста і впала на рейки перегону Самарівка-Новомосковськ.

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Авто перекрило відразу дві колії, що призвело до затримки залізничного транспорту.

Новини У Запоріжжі під мостом застряг вантажівка

Водій фури отримав травми і був госпіталізований.

Рятувальники змогли самостійно розблокувати рух по одному залізничному шляху.

056.ua

"Рух залізничного транспорту здійснюється по одній колії з затримкою. Для подальшої ліквідації аварії, згідно з планом взаємодії, була залучена техніка Міністерства оборони України", - розповіла Гречіщева.

056.ua

056.ua

О 22:50 вантажний автомобіль прибрали зі шляху. Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали, які розлилися, а о 23:00 рух по залізничних коліях був повністю відновлений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в Миколаївській області під перевантаженою фурою обрушився міст через р. Інгул.