Під час аварії літака під Харковом військові вистрибували на землю. Відео

Олексій Тітофф Розслідування 23:24, 25.09.2020 Оновлено: 23:40, 25.09.2020

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що під час катастрофи військового літака АН-26 під Харковом двоє курсантів врятувалися. За його словами, вони вистрибнули з літака під час падіння.

На даний момент за життя постраждалих борються лікарі, повідомив він в Facebook.

"При падінні літака частина людей на борту вистрибували на землю ... За попередніми даними наших джерел з місця трагедії, один курсант у важкому стані, другий також поранений, але може говорити", – зазначив Бутусов.

За словами журналіста, на борту був 21 курсант і 7 офіцерів. Поки визнані загиблими 22 людини і два в лікарні, а трьох ще розшукують.

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Додамо, що голова Харківської області Олексій Кучер повідомив, що поранених відправили до місцевої лікарні. Він зазначив, що люди врятувалися завдяки тому, що вчасно зістрибнули з літака, коли той був на мінімальній відстані від землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 25 вересня в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу літака ЗСУ під Харковом.

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