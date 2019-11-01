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1 листопада • оновлено в 09:50
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"За баті такого не було!" У "ДНР" "завили" про нову проблему

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В окупованому Донецьку місцеві жителі почали скаржитися на значні затримки громадського транспорту у вечірній час.

На проблему звернув увагу журналіст Денис Казанський і опублікував пост городянки у своєму Twitter.

"Після 21:00 єдиний спосіб виїхати з центру – це о 22:00, коли їде шахтний автобус: Широкий-Боссе. Це повний хауз! За баті такого не було! Пушилін, прокинься! Люди працюють і не можуть додому потрапити, мерзнуть щовечора 1,5 год на зупинці", – зазначила вона.

Донецьк

Донецьк

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"Не просто так мерзнуть на зупинці, а на зло фашистам! Це принциповий момент", – додав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку похвалилися відкриттям нового магазину з дивною назвою – "М'ясний Ілліч".

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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