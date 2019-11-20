"Президенте, дай команду!" Новий поворот у справі олігарха Фукса: ексклюзивні документи

Угорська ODELUS-Construkt Kft. звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням захисту від "свавілля" суддів. І все б нічого, однак саме "дочка" цієї компанії є безпосереднім учасником брудного корупційного скандалу.

В результаті афери метро Києва опинилося на межі зупинки, а з бюджету завдяки олігарху Павлу Фуксу, який втік iз Росії, зникли космічні суми.

Детальніше про скандальну ситуацію – у матеріалі OBOZREVATEL.

Павло Фукс Колаж

У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи – копії звернення інвестиційно-девелоперської компанії ODELUS-Construkt Kft. до президента (щоби подивитися фото, проскрольте донизу).

Сенс простий до болю: судді наклали арешт на рахунки компанії, і ми тепер не можемо грабувати киян, висмоктуючи мільйони з бюджету.

Це, звісно, вільний "переклад", а якщо без емоцій, то:

Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, "Австро-Угорської Лізингової компанії") скаржиться Зеленському на суддів Подільського райсуду Києва, що наклали арешт на рахунки, куди надходили гігантські кошти.

Зазначимо, що після "реанімації" скандальної справи про грабіж київської підземки суд також заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість" на рахунки "Австро-Угорської Лізингової компанії".

Причина? В ході розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція дійшли висновку, що у 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахувало для ТОВ "УкрРосЛізинг" (перейменованої на "Австро-Угорську Лізингову компанію") більш ніж триста мільйонів гривень на погашення винагороди, комісії, штрафів та коригувального коефіцієнта за лізинговим договором 2009 року (за яким столична підземка отримала 100 вагонів).

"При цьому сума коштів, що підлягають подальшому безпідставному стягненню з КП "Київський метрополітен" на користь ТОВ" УкрРосЛізинг", на 15.07.2019 становить 629 325 878,61 гривень", – йдеться у судових матеріалах.

Насправді сума значно більша, але зараз не про це.

Наголосимо, що пан Уве Крістіан Ешнер, який підписав звернення, по суті вимагає від президента України чинити тиск на судову владу.

Цікавий збіг: до Офісу президента лист "зайшов" на початку жовтня, а вже 22 жовтня у Північному апеляційному господарському суді розглядалася заява про самовідвід, яку подали судді Ірина Іоннікова і Кароліна Тарасенко ("з метою недопущення сумнівів у неупередженості суддів").

В результаті колегія суддів прийняла самовідвід Іоннікової і Тарасенко. Джерело OBOZREVATEL ще тоді стверджувало, що судді "бояться зв'язуватися зі скандальною справою і переходити дорогу олігарху, який безкарно кошмарить Київ".

Детальніше про судовий "саботаж" – у наступній публікації OBOZREVATEL .

Зазначимо, що грабіж київського метрополітену, який в результаті злочинних дій "бізнесмена" може просто зупинитися – одна з найцинічніших афер Павла Фукса.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок), з кожної у кишеню олігарха потрапляє 2 грн.

СУТЬ СХЕМИ – ОЦІНІТЬ КРАСУ ГРИ

У 2009-2010 роках компанія Фукса "УкрРосЛізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму до двох мільярдів гривень! Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного у договір вже після його підписання.

Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І у липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Як підсумок – з бюджету регулярно зникають сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися будь-якої миті.

ФУКС ПІШОВ У ТІНЬ

Часто ставлять запитання: яке відношення має скандальний олігарх до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Та найбезпосередніше. Річ у тім, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування у перспективні східноєвропейські ринки і підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність щодо ціни купівлі та інші деталі угоди. I це не дивно.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, Фукс вирішив "відійти убік", при цьому повністю зберігши вплив на процеси і, звісно ж, дохід від афери. Тільки один факт: в угорській інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, що "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

Потім компанію просто перейменували – так ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

Звернення до Зеленського

Звернення до Зеленського

Звернення до Зеленського

Звернення до Зеленського

Звернення до Зеленського

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися у ситуації і зупинити свавілля олігарха. Також ми зверталися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість та зупинити грабіж українців Фуксом.

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