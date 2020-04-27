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27 квітня • оновлено в 18:25
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/ Розслідування

Премія за хабар: директор держпідприємства намагався підкупити топ-чиновника за 210 тис. грн

1.3т
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Генеральний директор державного підприємства намагався підкупити т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Як повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, посадовця викрили співробітники НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Слідство задокументувало, що гендиректор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн.

Ілюстрація

Ілюстрація

Розслідування даного факту детективи НАБУ здійснюють із березня 2020 року.

27 квітня очільнику держпідприємства повідомили про підозру за ч.4 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

У свою чергу, прес-служба ДАЗВ повідомила про проведення обшуків у агентстві, під час яких представникам правоохоронних органів було надано копії та оригінали запитуваних документів, які можуть бути пов'язані зі справою.

"Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі документи й інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України затримали за вимагання та отримання хабаря.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України хабар
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю объявить мараторий на коменты и сутки не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.
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