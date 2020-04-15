Представник Держдепу в Україні займався розкраданням матеріальної допомоги США — нардеп

Народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) повідомив про факти шахрайського освоєння виділених США коштів матеріальної допомоги та сприяння цьому колишнього Тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента.

З відповідною заявою нардеп звернувся до Офісу Генерального прокурора, написав він на своїй сторінці Facebook.

За його словами, Джордж Кент перешкоджав розслідуванню українських правоохоронних органів за фактом розкрадання грошей. Нак доказ він наводить лист американського чиновника в Генеральну прокуратуру України, в якому він безпосередньо говорить про недоречність розслідування щодо отриманої від США допомоги за програмою "Підтримки реформи кримінальної юстиції в Україні".

"Фактично цим листом Джордж Кент прикриває схему розкрадання коштів американських платників податків і незаконно втручається в діяльність правоохоронного органу України. А з огляду на те, що Джордж Кент зараз працівник Державного департаменту США, а організація IDLO досі виконує функцію освоєння американських засобів, є підстави вважати, що Джордж Кент активно сприяє протиправним діям щодо продовження нецільового використання та відмивання коштів через організацію IDLO і ТОВ "Сайметрікс-Україна", – написав Деркач.

Нардеп зазначає, що частина інформації про відмивання грошей через ТОВ "Сайметрікс-Україна" була знищена навмисно.

"За дорученням Офісу генерального прокурора України, було знищено 449 кг матеріалів атестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України. ТОВ "Сайметрікс-Україна" була фактичним виконавцем переатестації. Ця компанія до цього часу жодної діяльності не вела і жодного разу не подавала податкової звітності. Більш того, під час проведення тестування в жовтні 2019 року компанія змінила власника. Так, замість подружжя психологів, які заснували цю компанію, її власником стала особа основним видом діяльності, якої яв ляется "Роздрібна торгівля поза магазинами", – заявив Деркач.

У зв'язку з цим український політик стверджує, що компанія ТОВ "Сайметрікс-Україна" була створена спеціально для виведення коштів матеріально-технічної допомоги США.

Крім цього, Деркач також повідомляє, що Джордж Кент зійшовся з віце-президентом США Джозефом Байденом з метою тиску на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його подальшого звільнення. Таким чином вони хотіли перешкодити розслідуванню розкрадань американських грошей і розслідування справ Burisma, де син Джозефа Байдена займав керівну посаду.

У свою чергу Джо Байден за допомогою Кента намагався встановити тотальний контроль за нафто/газо добувної сферою України.

"Що стосується мотивів Джорджа Кента, на думку журналістів-розслідувачів, є всі підстави вважати, що основним з них є те, що Джордж Кент займаючи посаду Тимчасово повіреного в справах США в Україні особисто сприяв ініціативам і діям Джо Байдена і так званим представникам Democorruption, а також відмиванню, нецільового використання коштів американських платників податків, які Україна отримувала у вигляді матеріально-технічної допомоги", – зазначив у своїй заяві Деркач.

До розслідування даних фактів нардеп закликає підключити Міністерство юстиції США.

"Виходячи з того, що "освоєння" через злочинну схему гроші, є коштами платників податків США, прошу в рамках міжнародного співробітництва звернутися до Міністерства юстиції США про необхідність перевірки дій Джорджа Кента і невстановлених осіб відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні, відповідальних за виконання програми "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" та освоєння коштів матеріально-технічної допомоги", – написав Деркач.

Ще за інформацією нардепа, Кент брав участь в створенні і координації діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке фактично втрутився у вибори президента США в 2016 році, опублікувавши непідтверджену інформацію щодо керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський подякував держсекретаря США Майка Помпео за виділення Україні допомоги в розмірі 1,2 мільйона доларів.