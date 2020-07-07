Правоохоронців просять розслідувати можливу причетність росіянина до наркоторгівлі в Україні

Впродовж кількох років на території України, за даними адвоката Дмитра Кальонова, функціонує потужний наркокартель, начебто створений громадянином РФ Олександром Щипцовим. Як стверджує адвокат, Щипцов послуговується підробними документами, і, попри те, що перебуває у міжнародному розшуку через порушені відносно нього у РФ кримінальні справи за тяжкими статтями, ще у 2014 році отримав український паспорт. Також Кальонов запевняє, що має докази протиправної діяльності Щипцова, зокрема, створення ним організованого злочинного угрупування, яке займається продажем наркотичних речовин на території України.

Також, за даними Кальонова, проти пана Щипцова кримінальні провадження були відкриті і в Україні, однак їх розслідування начебто призупинилося з незрозумілих причин.

Ми направили до Національної поліції України та Офісу генерального прокурора інформаційні запити, у яких просимо пояснити, на яких підставах громадянин РФ Щипцов, який також може володіти документами на ім’я Костянтин Печерський та Олександр Яшин, отримав у 2014 році громадянство України. А також поцікавилися, чому, попри те, що пан Щипцов з липня 2017 року перебуває у міжнародному розшуку через порушені стосовно нього в РФ кримінальні справи, його досі не затримали і не екстрадували українські правоохоронці.

Згідно чинного законодавства, відповіді на запити ми маємо отримати за 5 робочих днів – і обов’язково розкажемо про них нашим читачам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 22 червня у Києві відбулася акція під стінами Офісу генерального прокурора. Учасники акції вимагали реакції генерального прокурора на наявну у них інформацію щодо можливої злочинної діяльності ОЗУ, що займається наркоторгівлею.

Під час акції виступив також адвокат Дмитро Кальонов, який розповів, що провів власне розслідування – і встановив, що громадянин РФ Олександр Щипцов начебто створив в Україні ОЗУ, яке займається поширенням психотропних речовин в Україні та країнах СНД, а також залучає до злочинної діяльності неповнолітніх.

За даними адвоката, подібна діяльність може приносити організаторам близько 20 млн доларів прибутку щомісяця.