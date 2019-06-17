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"Правий сектор" зайшов у Донецьк": в Україні розгромили фейк окупантів

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Окупанти поширили фейкову інформацію про те, що підрозділ Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і бійці окремої механізованої бригади імені Короля Данила зайняли позиції в Донецьку.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook у понеділок, 17 червня.

"Інформація не відповідає дійсності! Мета цього інформаційного вкидання спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні і на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ У Мінську і спланованих найближчим часом зарубіжних візитів політичного керівництва України", – сказано в повідомленні.

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Правий сектор

Правий сектор

Дзеркало тижня

В ОС також розповіли, яким чином пропагандисти запустили фейк.

"Для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучені особисті дані осіб, які колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу в лавах Збройних сил України", – відзначили в прес-центрі.

"Правий сектор" зайшов у Донецьк": в Україні розгромили фейк окупантів

Представників ЗМІ закликали уважно перевіряти інформацію, оскільки пропагандисти використовують будь-які способи проникнути в інформаційний простір України.

"Командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на певних ділянках відповідальності, виконують бойові завдання в рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права", – резюмували в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на Донбасі російська окупаційна адміністрація ОРДЛО масово поширює фейки про те, що ЗСУ нібито готують провокаційні обстріли своїх позицій і мирних населених пунктів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ЗСУООСОРДЛОДонбасНовини Донбасу
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Давно пора войти в Донецк
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Kirilyuk Mikhail
Kirilyuk Mikhail
А почему бы и нет?
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку --- https://fuck.it/id01286571
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