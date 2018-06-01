Права дітей на Донбасі: кримінолог вказала на тривожну тенденцію

У зоні бойових дій на Донбасі зростає кількість насильницьких злочинів відносно дітей.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявила юрист-кримінолог Анна Маляр.

"Є речі, які ми повинні приймати як даність. Погано, що є сам факт перебування дитини в зоні бойових дій. Сам факт цього перебування говорить про те, що обов'язково дитина буде в стресовому стані, її батьки будуть в стресовому стані. І я можу сказати щодо рівня насильницької злочинності, то на тих територіях, на жаль, зростає насильницька злочинність по відношенню до дітей, в порівнянні з територією, де немає бойових дій", - підкреслила вона.

За словами Маляр, ця обставина має змусити підкоригувати роботу фахівців з місцевим населенням.

"Тому потрібно не просто забезпечувати права дітей там, але і враховувати особливість цієї ситуації і працювати зовсім з іншими підходами, розуміючи, що там всі люди мають складний психологічний стан, з фактично зміненою свідомістю", - зазначила експерт.

При цьому вона вважає, що діти взагалі не повинні перебувати в подібних умовах.

"В ідеалі дотримання прав дитини, це вивезти її з тих територій. Але ми не можемо цього зробити, тому що у неї є батьки", - констатувала кримінолог.

Повний випуск програми "Кворум" дивіться в суботу 2 червня в 18:10 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі терористи вбили 15-річну дівчинку.