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"Працюють зухвало і толково!" В "Л/ДНР" визнали перевагу ЗСУ

10.8т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на кількісну перевагу Збройних сил України на Донбасі, а також високий рівень підготовки українських захисників.

Підтверджувальні скріншоти опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Так, один із бойовиків розповів, що у ЗСУ відчувається продумана стратегія: вибивати противника по одному. "Не кваплячись, але безперервно. З огляду на те, що у них кратна перевага в живій силіцілком грамотне рішення. Працюють продумано, зухвало і толково", – поскаржився він.

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"Працюють зухвало і толково!" В "Л/ДНР" визнали перевагу ЗСУ

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

За словами терориста, на їх територію регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи.

"Мінують нашу другу лінію, дороги, місця забору води. Зокрема, мінами з дистанційним підривом із БЛА й іншими способами. Окремо й особливо ставлять пастки на наших саперів. Інтенсивно працюють укр*півські снайпери. Грамотно застосовують раптові вогневі нальоти з коригуванням із БЛА. Майже кожен день працюють ударними БЛА по нашому особовому складу", – поділився він.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

InfoResist

За словами терориста, останні тижні всі дії "Л/ДНР" зводяться до того, щоб протистояти ЗСУ. "Дещо виходить", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" підняли паніку через професіоналізм снайперів Збройних сил України на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу ЗСУ ООС
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Вислоухих протролили, но, в силу своей невообразимой тупости, они этого понять не в состоянии
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Такі похвали небезпечні , українці самі знають свої слабкі і сильні сторони
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Обоз! Чем думаешь? Ежели у ВСУшников такое преимущество, то чего ж победить не могут?
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Иванович Юрий, а ты чё, усатый таракан, зоофил ? А дети у тебя поросята поросята ? )))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Евгений Зеленский, не спеши - медленно, медленно, все стадо.
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