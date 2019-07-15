"Працюють зухвало і толково!" В "Л/ДНР" визнали перевагу ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на кількісну перевагу Збройних сил України на Донбасі, а також високий рівень підготовки українських захисників.
Підтверджувальні скріншоти опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Так, один із бойовиків розповів, що у ЗСУ відчувається продумана стратегія: вибивати противника по одному. "Не кваплячись, але безперервно. З огляду на те, що у них кратна перевага в живій силі – цілком грамотне рішення. Працюють продумано, зухвало і толково", – поскаржився він.
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
За словами терориста, на їх територію регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи.
"Мінують нашу другу лінію, дороги, місця забору води. Зокрема, мінами з дистанційним підривом із БЛА й іншими способами. Окремо й особливо ставлять пастки на наших саперів. Інтенсивно працюють укр*півські снайпери. Грамотно застосовують раптові вогневі нальоти з коригуванням із БЛА. Майже кожен день працюють ударними БЛА по нашому особовому складу", – поділився він.
ЗСУ на Донбасі
InfoResist
За словами терориста, останні тижні всі дії "Л/ДНР" зводяться до того, щоб протистояти ЗСУ. "Дещо виходить", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" підняли паніку через професіоналізм снайперів Збройних сил України на Донбасі.
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