"Працюють зухвало і толково!" В "Л/ДНР" визнали перевагу ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на кількісну перевагу Збройних сил України на Донбасі, а також високий рівень підготовки українських захисників.

Підтверджувальні скріншоти опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Так, один із бойовиків розповів, що у ЗСУ відчувається продумана стратегія: вибивати противника по одному. "Не кваплячись, але безперервно. З огляду на те, що у них кратна перевага в живій силі – цілком грамотне рішення. Працюють продумано, зухвало і толково", – поскаржився він.

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

За словами терориста, на їх територію регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи.

"Мінують нашу другу лінію, дороги, місця забору води. Зокрема, мінами з дистанційним підривом із БЛА й іншими способами. Окремо й особливо ставлять пастки на наших саперів. Інтенсивно працюють укр*півські снайпери. Грамотно застосовують раптові вогневі нальоти з коригуванням із БЛА. Майже кожен день працюють ударними БЛА по нашому особовому складу", – поділився він.

ЗСУ на Донбасі InfoResist

За словами терориста, останні тижні всі дії "Л/ДНР" зводяться до того, щоб протистояти ЗСУ. "Дещо виходить", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" підняли паніку через професіоналізм снайперів Збройних сил України на Донбасі.

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