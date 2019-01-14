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Працюють вибухотехніки: у Харкові водночас у двох школах трапилася НП

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У Харкові вранці 14 січня невідомі повідомили про замінування водночас двох шкіл. З будівель довелося евакуювати всіх дітей і персонал.

Як зауважили у прес-службі Нацполіції у Харківській області, інформація про закладену вибухівку у школі №163 на вул. Луї Пастера надійшла близько 7:20 ранку.

"Для перевірки повідомлення виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-криміналісти та вибухотехніки", — поінформували правоохоронці.

Школа 163

Школа 163

Facebook "Типове ХТЗ"

Щкола 163

Щкола 163

Facebook "Типове ХТЗ"

Крім цього, надійшло повідомлення про мінування 119 школи, яка розташована на вул. Біблика, пояснили очевидці у групі "Типове ХТЗ" у Facebook.

"Флешмоб "замінуй школу" триває", — підписали знімки в соцмережі свідки.

Школа №119

Школа №119

Facebook

Школа №119

Школа №119

Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді у двох школах під Києвом в один день розпорошили газ. Перша НП трапилася у Білій Церкві, друга – у Василькові. В обох випадках винуватцями були учні.

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Місце
УкраїнаХарків
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