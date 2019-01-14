Працюють вибухотехніки: у Харкові водночас у двох школах трапилася НП

У Харкові вранці 14 січня невідомі повідомили про замінування водночас двох шкіл. З будівель довелося евакуювати всіх дітей і персонал.

Як зауважили у прес-службі Нацполіції у Харківській області, інформація про закладену вибухівку у школі №163 на вул. Луї Пастера надійшла близько 7:20 ранку.

"Для перевірки повідомлення виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-криміналісти та вибухотехніки", — поінформували правоохоронці.

Школа 163 Facebook "Типове ХТЗ"

Щкола 163 Facebook "Типове ХТЗ"

Крім цього, надійшло повідомлення про мінування 119 школи, яка розташована на вул. Біблика, пояснили очевидці у групі "Типове ХТЗ" у Facebook.

"Флешмоб "замінуй школу" триває", — підписали знімки в соцмережі свідки.

Школа №119 Facebook

Школа №119 Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді у двох школах під Києвом в один день розпорошили газ. Перша НП трапилася у Білій Церкві, друга – у Василькові. В обох випадках винуватцями були учні.

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