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26 грудня • оновлено в 12:34
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Працював на Росію: у Києві затримали поліцейського-зрадника. Фото

1.7т
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Слідчий ГУ Нацполіціі в Харківській області був затриманий за продаж у Росію інформації з обмеженим доступом.

Поліцейського затримали в Києві, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Відзначається, що за "злив" секретних даних він повинен був отримати 16350 гривень.

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"Слідством встановлені неодноразові факти отримання правоохоронцем коштів з території Російської Федерації – ймовірно за поширення інформації з обмеженим доступом", – відмічено в повідомленні.

Поліцейського затримали під час чергового випадку продажу інформації. На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Київського гарнізону.

Затримання поліцейського

Затримання поліцейського

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР викрило масштабну схему "відкатів" співробітниками Служби безпеки України та державного підприємства стратегічного значення "Артемсіль".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Державне Бюро Розслідувань Національна поліція України Росія - країна-агресор
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Начали отлавливать чубатых к обмену аленными
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