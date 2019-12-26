Працював на Росію: у Києві затримали поліцейського-зрадника. Фото

Слідчий ГУ Нацполіціі в Харківській області був затриманий за продаж у Росію інформації з обмеженим доступом.

Поліцейського затримали в Києві, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Відзначається, що за "злив" секретних даних він повинен був отримати 16350 гривень.

"Слідством встановлені неодноразові факти отримання правоохоронцем коштів з території Російської Федерації – ймовірно за поширення інформації з обмеженим доступом", – відмічено в повідомленні.

Поліцейського затримали під час чергового випадку продажу інформації. На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Київського гарнізону.

Затримання поліцейського ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР викрило масштабну схему "відкатів" співробітниками Служби безпеки України та державного підприємства стратегічного значення "Артемсіль".

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