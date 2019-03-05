Працював на пропаганду Кремля: в СБУ розповіли про обшуки у скандального українського журналіста

У Службі безпеки України пояснили, що обшук у скандального київського журналіста Володимира Скачка проводився в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність).

Відзначається, що Скачко є фігурантом справи, пов'язаної з антиукраїнською діяльністю російських державних медіа-структур у країні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обшук проводився в особистому приміщенні фігуранта, одного з головних авторів, які готували інформаційні матеріали на замовлення російських пропагандистських медіа", — розповіли в прес-центрі СБУ.

За інформацією української спецслужби, процесуальне рішення буде прийнято за результатом проведення слідчих дій.

Володимир Скачко відомий як автор численних публікацій на різних проросійських інтернет-ресурсах, що критикують українську владу, часто бере участь у ток-шоу на російських телеканалах. До березня 2014 року був головним редактором тижневика "Київський телеграф".

Володимир Скачко glavpurtv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Скачко влаштував скандал на російському ТБ з українським громадським діячем Вадимом Трюханом. Приводом для конфлікту стали антиукраїнські висловлювання журналіста, за які співрозмовник жорстко засудив зрадника Батьківщини й обізвав його "покидьком".

Нагадаємо, раніше СБУ прийшло з обшуком до ще одного постійного гостя кремлівського телебачення — втікача та екс-нардепа Василя Волги.

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