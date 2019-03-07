Працював на ФСБ: у міськраді Харкова вирахували зрадника

СБУ затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міськради. Його підозрюють у державній зраді і роботі на ФСБ Росії.

Його затримали ще 5 березня, повідомили на брифінгу у Києві Служби безпеки України 7 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я, громадянин України, заступник директора департаменту Харківської міської ради, у 2016 році познайомився з Ушаковим Олександром Юрійовичем, який є працівником ФСБ РФ", — зізнався на допиті підозрюваний.

Затриманий Скріншот

Після вербування український чиновник, маючи доступ до різноманітних джерел інформації, збирав і передавав для ФСБ дані про молодіжні організації та їхніх лідерів.

Крім цього, завербований українець передавав інформацію про патріотичні об'єднання громадян, їхню діяльність та керівників.

Працівники СБУ також повідомили, що знайомство вербувальника і українця відбулося в російському місті Нальчик. Після цього їхні зустрічі відбувалися на територіях третіх країн, зокрема Білорусі та Чехії.

Ймовірним затриманим, за даними джерел "Інтерафакс-Україна", є заступник директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради Семен Хмельницький. Однак офіційно на брифінгу цю інформацію не прокоментували.

Семен Хмельницький Facebook Semen Khmelnytski

Також з'ясувалося, що затриманий не мав доступу до державних таємниць.

"Ми не розуміємо, чому цей співробітник міг бути цікавий спецслужбам, оскільки доступу до державних таємниць або документів під грифом ДСК у нього не було, а працював він у департаменті з питань молоді та спорту", – заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко.

Також опубліковане відео із заявою затриманого, де він розповів про зв'язок із агентом ФСБ.

"У 2016 році я познайомився з Ушаковим Олександром Юрійовичем, який є працівником ФСБ Російської Федерації. Після вербування мене Олександр Юрійович створив відпрацьовані канали зв'язку у вигляді електронної пошти, через чернетки, телеграм-канали, а також зустрічі в інших країнах, таких, як Росія, Білорусь, Чехія, Греція", — зазначив чоловік.

За його словами, Ушаков ставив йому завдання, питання, відповіді на які хотів отримати. Дані затриманий передавав особисто під час зустрічі або за вже створеними каналами зв'язку.

"Були цікаві теми соціально-політичної ситуації в Україні, у Харкові, соціально-економічної ситуації, молодіжного руху, діяльності, яку треба здійснити для запобігання якимось виборчим процесам, а також про працівників місцевих органів влади", — зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, 1 березня слідчі Служби безпеки України оголосили підозру у державній зраді одному з депутатів Берегівської райради Закарпатської області.

Депутат у червні 2018 року організував участь фейкової "збірної Закарпаття" в так званому чемпіонаті по футболу невизнаних держав.

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