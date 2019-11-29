Працювала на Україну: у Криму затримали російську "шпигунку"

В окупованому Росією Криму затримали громадянку РФ, яка підозрюється у державній зраді на користь України.

Як передає "ТАСС", ФСБ затримала росіянку у Севастополі. Російські спецслужби вважають, що жінка збирала інформацію для головного управління розвідки Міноборони України.

"Федеральною службою безпеки РФ за підозрою у державній зраді затримана у Севастополі громадянка Росії, яка була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", – йдеться у повідомленні.

У ФСБ додали, що проти росіянки "порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), ведуться слідчі дії". Зазначимо, що суд Севастополя заарештував росіянку на два місяці, їй загрожує до 20 років в'язниці.

Депутат Держдуми Дмитро Бєлік повідомили РІА "Новости", що затримана була цивільною особою, що служила на Чорноморського флоту.

ФСБ Росії ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ФСБ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у збиранні інформації за завданням воєнної розвідки України.

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