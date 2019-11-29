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29 листопада • оновлено в 12:33
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/ Розслідування

Працювала на Україну: у Криму затримали російську "шпигунку"

4.1т
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В окупованому Росією Криму затримали громадянку РФ, яка підозрюється у державній зраді на користь України.

Як передає "ТАСС", ФСБ затримала росіянку у Севастополі. Російські спецслужби вважають, що жінка збирала інформацію для головного управління розвідки Міноборони України.

"Федеральною службою безпеки РФ за підозрою у державній зраді затримана у Севастополі громадянка Росії, яка була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", – йдеться у повідомленні.

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У ФСБ додали, що проти росіянки "порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), ведуться слідчі дії". Зазначимо, що суд Севастополя заарештував росіянку на два місяці, їй загрожує до 20 років в'язниці.

Депутат Держдуми Дмитро Бєлік повідомили РІА "Новости", що затримана була цивільною особою, що служила на Чорноморського флоту.

ФСБ Росії

ФСБ Росії

ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ФСБ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у збиранні інформації за завданням воєнної розвідки України.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Севастополь
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки затримання
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Ибо,нех@й!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Любопытна основа вербовки - материальная или идеологическая?
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Яворский Сергей, Идейная любовь к материальным ценностям.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Будет сидеть до пенсии,усраинской.
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