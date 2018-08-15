Прапор зі свастикою і зброя: розкрита таємниця небезпечної знахідки в камері "торнадівців"

У Міністерстві юстиції завершилося службове розслідування щодо двох співробітників Лук'янівського СІЗО, які сприяли передачі в камеру ув'язненим колишнім бійцям "Торнадо" заборонених предметів.

"Розслідування завершилося, матеріали вже передані до військової прокуратури, саме вони будуть надавати правову оцінку", – сказав у коментарі OBOZREVATEL представник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

За його словами, військова прокуратура буде робити висновки на основі переданих матеріалів від Мін'юсту, а також проводити власне розслідування дій працівників СІЗО, які сприяли "торнадівцям" у тому, щоб вони всі опинилися в одній камері й доставляли заборонені предмети.

"Важливий момент – йдеться як про кримінальну відповідальність, так і про адміністративну. Якщо наші співробітники допомагали "торнадівцям" у виготовленні вибухових пакетів або в постачанні речовин, з яких вони виготовлялися, або ж наші співробітники передали телефони, або ще щось – це різна відповідальність, і саме військова прокуратура буде надавати правову оцінку", – повідомив Маслак.

Щодо підозрюваних працівників, то за інформацією представника заступника міністра юстиції, вони відсторонені від роботи. Для того, щоб їх звільнити з посади, міністерству потрібні законні підстави.

"Це мінімум, який може бути. Вони у будь-якому випадку будуть покарані. Нам потрібно розібратися, хто й що робив. Дуже важливо зрозуміти, чи володіло керівництво СІЗО цією інформацією. Якщо воно знало про те, що готуються масові заворушення, то також понесе відповідальність", – додав Маслак.

Він також повідомив, що за 2018 рік було проведено понад 150 тис. обшуків у камерах, вилучено понад 10 тис. мобільних телефонів, майже 300 тис. готівки, наркотичні засоби й холодну зброю.

"Того року ми передали матеріали по 100 справах, де фігурували наші співробітники. Цього року, якщо не помиляюся, по 56 справах люди вже отримали вироки в судах", – розповів Маслак.

Знайдені заборонені речі в камері екс-бійців "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Знайдені заборонені речі в камері екс-бійців "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Знайдені заборонені речі в камері екс-бійців "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 9 серпня, заарештовані колишні бійці розформованої роти МВС "Торнадо", які перебувають у Лук'янівському СІЗО Києва, відмовилися виходити зі своїх камер для подальшого етапування й забарикадувалися там.

За даними Військової прокуратури Київського гарнізону, "екс-торнадівці" готували масові заворушення.

Під час слідчих дій, заарештовані облили співробітників правоохоронних органів бензином і намагалися підпалити. Також у правоохоронців були кинуті саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами. В результаті силовики отримали тілесні ушкодження.

Під час обшуків у камері екс-бійців знайшли прапор зі свастикою, ножі, біти, мотузки, алкоголь та інші заборонені речі.