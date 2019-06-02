Prada за $ 700: Саакашвілі гуляв по Києву в дорогій обновці

Третього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі помітили на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві в брендових кросівках Prada. Їх вартість перевищує $700.
Саакашвілі прийшов на нову локацію після відкриття з мером Києва Віталієм Кличком оновленої Алеї художників, пишуть "Букви".
Примітно, що фото він сам оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. А журналісти помітили на ньому дорогу обновку скандального політика.
Міхеїл Саакашвілі
Facebook Міхеїла Саакашвілі
Подібні кросівки на сайті Prada представлені як частина колекції 2019 року. Коштують вони $745. Модель в чорному кольорі включає контрастні деталі салатового відтінку на підошві і застібці. Кросівки мають сітчасті вставки, закруглений носок, регульовану застібку на липучці, устілку з логотипом Prada, а також гумову підошву з покриттям проти ковзання.
Кросівки Саакашвілі від Prada
Скріншот сторінки
Кросівки Саакашвілі від Prada
Скріншот сторінки
Кросівки Саакашвілі від Prada
Скріншот сторінки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.
22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.
12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.
Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.
29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.
Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.
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