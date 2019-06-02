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Prada за $ 700: Саакашвілі гуляв по Києву в дорогій обновці

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Третього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі помітили на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві в брендових кросівках Prada. Їх вартість перевищує $700.

Саакашвілі прийшов на нову локацію після відкриття з мером Києва Віталієм Кличком оновленої Алеї художників, пишуть "Букви".

Примітно, що фото він сам оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. А журналісти помітили на ньому дорогу обновку скандального політика.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Facebook Міхеїла Саакашвілі

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Подібні кросівки на сайті Prada представлені як частина колекції 2019 року. Коштують вони $745. Модель в чорному кольорі включає контрастні деталі салатового відтінку на підошві і застібці. Кросівки мають сітчасті вставки, закруглений носок, регульовану застібку на липучці, устілку з логотипом Prada, а також гумову підошву з покриттям проти ковзання.

Кросівки Саакашвілі від Prada

Кросівки Саакашвілі від Prada

Скріншот сторінки

Кросівки Саакашвілі від Prada

Кросівки Саакашвілі від Prada

Скріншот сторінки

Кросівки Саакашвілі від Prada

Кросівки Саакашвілі від Prada

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

  • 29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

  • Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
УкраїнаКиїв
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