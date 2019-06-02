Prada за $ 700: Саакашвілі гуляв по Києву в дорогій обновці

Третього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі помітили на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві в брендових кросівках Prada. Їх вартість перевищує $700.

Саакашвілі прийшов на нову локацію після відкриття з мером Києва Віталієм Кличком оновленої Алеї художників, пишуть "Букви".

Примітно, що фото він сам оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. А журналісти помітили на ньому дорогу обновку скандального політика.

Міхеїл Саакашвілі Facebook Міхеїла Саакашвілі

Подібні кросівки на сайті Prada представлені як частина колекції 2019 року. Коштують вони $745. Модель в чорному кольорі включає контрастні деталі салатового відтінку на підошві і застібці. Кросівки мають сітчасті вставки, закруглений носок, регульовану застібку на липучці, устілку з логотипом Prada, а також гумову підошву з покриттям проти ковзання.

Кросівки Саакашвілі від Prada Скріншот сторінки

Кросівки Саакашвілі від Prada Скріншот сторінки

Кросівки Саакашвілі від Prada Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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