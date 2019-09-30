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1 жовтня • оновлено в 05:41
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"Позують на фоні Інститутської": в Україну явилися пропагандисти Кремля. Фото

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Російські пропагандисти телеканалу НТВ зняли сюжет про Україну, приїхавши в Одесу та Київ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екслідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, поділившись відповідними знімками.

"Вільно заїхали в Україну. Позують на тлі Інститутської, де розстрілювали Небесну сотню. Знімають проросійських колабораціоністів біля одеського Будинку профспілок. Ллють на нас бруд, брешуть, брешуть і ще раз брешуть", – написав він.

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"Позують на фоні Інститутської": в Україну явилися пропагандисти Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

"Позують на фоні Інститутської": в Україну явилися пропагандисти Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

"Позують на фоні Інститутської": в Україну явилися пропагандисти Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

Ілюстрація. Пропаганда Кремля

Ілюстрація. Пропаганда Кремля

bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні знаменитий рок-виконавець, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков написав нову саркастичну пісню "Вечерний М" про роботу російської пропаганди, чим розлютив ведучого росТБ Володимира Соловйова.

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Теми
Новини Києва та Київської області російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Стерненко
Місце
Україна Київ
Теги
новини Одеси фотографии пропаганда
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во у нацика пердак рвануло!!! Привыкай, тварь, будешь скоро схроны копать!!!
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