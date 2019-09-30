"Позують на фоні Інститутської": в Україну явилися пропагандисти Кремля. Фото

Російські пропагандисти телеканалу НТВ зняли сюжет про Україну, приїхавши в Одесу та Київ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екслідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, поділившись відповідними знімками.

"Вільно заїхали в Україну. Позують на тлі Інститутської, де розстрілювали Небесну сотню. Знімають проросійських колабораціоністів біля одеського Будинку профспілок. Ллють на нас бруд, брешуть, брешуть і ще раз брешуть", – написав він.

facebook.com/ssternenko

facebook.com/ssternenko

facebook.com/ssternenko

Ілюстрація. Пропаганда Кремля bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні знаменитий рок-виконавець, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков написав нову саркастичну пісню "Вечерний М" про роботу російської пропаганди, чим розлютив ведучого росТБ Володимира Соловйова.

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