Екссуддя Міжнародного трибуналу назвав грубі помилки позову України проти Росії

Позов України в Міжнародному суді ООН щодо фінансування тероризму Росією має низку недоліків, серед яких найбільш істотний – визначення статусу "ДНР" і "ЛНР".

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" заявив юрист-міжнародник, колишній уповноважений України в Міжнародному суді ООН та екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу Володимир Василенко. Він наголосив, що в ситуації зі збройною агресією РФ на сході України йдеться не про тероризм, а про військові злочини Кремля.

"Вони ["Л/ДНР"] кваліфікуються як "незаконні збройні групи", які вчинили акти тероризму: знищення цивільного літака рейсу MH17, бомбардування й обстріли населених пунктів, вбивства, тортури, переслідування цивільного населення.

По суті, такий підхід збігається з позицією Росії, керівництво якої заперечує причетність її збройних сил до подій, що відбувалися в Україні, та намагається переконати весь світ, що в Україні – внутрішній конфлікт", – пояснив Василенко.

Він наголосив, що в світлі загальновизнаних норм міжнародного права створені під прикриттям "ДНР" і "ЛНР" збройні формування є іррегулярними підрозділами Збройних сил РФ, а структури самих "республік" здійснюють функції окупаційної адміністрації.

"Злочини, скоєні персоналом регулярних та іррегулярних підрозділів ЗС РФ, не є актами тероризму, а військовими злочинами або злочинами проти людяності", – зазначив юрист.

Відповідальність за ці злочини, за його словами, повинна покладатися не тільки на безпосередніх виконавців, але й на Російську Федерацію як державу-агресорку.

"Якщо суд визнає, що "ДНР" і "ЛНР" мають статус "терористичних організацій" або є "збройними групами", виникне дуже авторитетна правова підстава для заперечення Росією існування міжнародного конфлікту, породженого її збройною агресією проти України. І, відповідно, її ухилення від міжнародної відповідальності за агресію", – вважає експерт.

Додамо, у позові України в Міжнародному суді ООН, поданому в 2017 році, об'єднані матеріали, що стосуються порушення РФ двох різних Конвенцій – про ліквідацію расової дискримінації (події в Криму) і боротьбу з фінансуванням тероризму.

Цей підхід Василенко також назвав невдалим, зазначивши, що "один і той же склад суду змушений розглядати фактично дві різні справи одночасно".

Володимир Василенко. uacrisis.org

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