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/Розслідування

Познер потрапив в базу сайту "Миротворець": що сталося

1.4тЧитати матеріал російською

Російський телеведучий і пропагандист Володимир Познер потрапив до списків "Чистилища" на сайті "Миротворець". Причиною стала поїздка до окупованого Росією Криму.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", – йдеться в повідомленні на сайті.

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Познер в квітні відвідував Ялту. Він взяв участь у церемонії вручення російської телепремії "ТЕФІ-Капітал". Разом з ним в анексованому Криму побувала телеведуча Єлєна Іщєєва, яка також потрапила в базу "Миротворця".

Познер – радянський, російський і американський журналіст і телеведучий, радіоведучий, перший президент Академії російського телебачення (1994-2008), письменник. Веде авторську програму "Познер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ФБР вважають, що російський журналіст Володимир Познер є агентом спецслужб. У розслідуванні відомства він фігурує як співробітник департаменту дезінформації КДБ, а також штатний пропагандист.

У свою чергу, росіяни визнали Познера одним з трьох найавторитетніших журналістів країни.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Познер
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Теперь в список начали включать мразей...оригинально...Давайте туда макаревича))
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