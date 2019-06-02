Познер потрапив в базу сайту "Миротворець": що сталося

Російський телеведучий і пропагандист Володимир Познер потрапив до списків "Чистилища" на сайті "Миротворець". Причиною стала поїздка до окупованого Росією Криму.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", – йдеться в повідомленні на сайті.

Познер в квітні відвідував Ялту. Він взяв участь у церемонії вручення російської телепремії "ТЕФІ-Капітал". Разом з ним в анексованому Криму побувала телеведуча Єлєна Іщєєва, яка також потрапила в базу "Миротворця".

Познер – радянський, російський і американський журналіст і телеведучий, радіоведучий, перший президент Академії російського телебачення (1994-2008), письменник. Веде авторську програму "Познер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ФБР вважають, що російський журналіст Володимир Познер є агентом спецслужб. У розслідуванні відомства він фігурує як співробітник департаменту дезінформації КДБ, а також штатний пропагандист.

У свою чергу, росіяни визнали Познера одним з трьох найавторитетніших журналістів країни.

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