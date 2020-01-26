Позиції ЗСУ на Донбасі атакували снайпери Путіна: є поранені

Збройні формування Російської Федерації 25 січня 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

За даними українських військових, в зоні проведення Операції об'єднаних сил помітили роботу ворожих снайперських пар. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Окрім цього, зазначається, що противник обстріляв позиції наших військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Війна на Донбасі www.aljazeera.com

Зокрема, дев’ять обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Водяним – із 82-мм міномета 10 мін;

неподалік Широкиного – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемета.

Як додали в штабі ООС, із початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня на війні за незалежність на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець. Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

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