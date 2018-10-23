''Він ведмедик'': озвучено несподівану версію затримання екс-чоловіка Подкопаєвої

Бізнесмен і волонтер Тимофій Нагорний ніколи не відрізнявся проросійськими поглядами, а його зв'язок із ФСБ — це маячня.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив друг обвинуваченого бізнесмена Данило Міро. А затримання Нагорного він пов'язує із його фінансовим достатком.

"Мені все це виглядає дивним... Я вважаю, що політична сила на чолі з Нагорним, якщо теоретично розглядати такий варіант, хто б її не фінансував, — не мала б результату, який би якось впливав на вибори в Україні. Тому мені здається, що з нього просто хочуть отримати гроші. І його зв'язок із ФСБ, для мене це — маячня", — вважає Міро.

За його словами, вони рідко спілкувалися про політику, але від Нагорного ні слова не чув про Росію і його прихильність до проросійських поглядів, а тим більше про плани створити свою партію.

"Якби він планував партію, то, думаю, першому сказав би мені", — говорить друг Нагорного.

Міро також відкидає ймовірність бізнес-конфліктів Нагорного, через які йому могли б мститися, охарактеризувавши друга, як "позитивного ведмедика і приємного, доброго хлопця".

"Швидше за все, якась ситуація у СБУ є, але яку можна по-різному інтерпретувати", — вважає він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у державній зраді бізнесмен та екс-чоловік гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний розповів подробиці його затримання і резонансної справи.