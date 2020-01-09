Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі.

Про це, посилаючись на джерело в комісії, написав у Facebook український журналіст Юрій Бутусов, процитувавши висновки експертів.

"Зараз наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака. Це відкритий майданчик, куди звозять все, що знайшли в околицях. Я досліджую обидва двигуни літака – і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доправлені фрагменти правого крила – там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів станом на тепер не підтверджується. Літак горів – але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується", – сказав інформатор.

Падіння борту МАУ

Також джерело поділилося інформацією, наданою начальником управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде. За даними іранської сторони, літак вилетів о 6:13, але за п'ять хвилин на висоті 2400 метрів почав падати, загорівся і потім розбився. За твердженням іранських диспетчерів, жодних повідомлень з борту літака від екіпажу не надходило. Літак нібито розвернувся до аеропорту, але чи був цей розворот керованим, чи вже не керованим – поки невідомо.

"Нам поки не надали дані радарів контролю повітряного руху. Немає інформації, які літальні об'єкти могли перебувати поблизу літака і зіштовхнутися, чи був пуск ракети. Але цю інформацію нам обіцяють надати. Обидві "чорні скриньки" літака знайдено. Вони пошкоджені при падінні і пожежі, але їх можна відновити", – запевнило джерело в комісії.

Він додав, що іранці не збираються щось від когось засекречувати і відповідно до Чиказької конвенції мають намір надавати доступ до розслідування і до розшифровки "чорних скриньок" усім сторонам, включаючи американців, виробників літака, а також всіх країн, громадяни яких загинули.

"В Ірані сьогодні та завтра державні свята. Але розраховуємо, що один-два дні – і ми зможемо скласти всю попередню інформацію. Іранці демонструють нормальний діалог, немає сигналів, що якусь інформацію навмисно хочуть приховати, поки все досить коректно і відкрито" , – запевняє джерело. За його словами, попередні результати розслідування дозволяють зробити п'ять ключових висновків.

1. Літак вийшов з ладу, на його борту виникла пожежа, але не в результаті несправності двигунів, а в результаті іншої причини. Таким чином, причини виникнення пожежі на борту не відомі. Але судячи з усього пожежа була в салоні.

2. Літак був фактично новий. І сам по собі зв'язок, і система управління, багаторазово дубльовані, вийти з ладу не могли, немає ознак несправності, про яку було б відомо наземним службам.

3. За штурвалом були досвідчений перший пілот Олексій Наумкін з нальотом у 12 тисяч годин, другим пілотом був Сергій Хоменко з нальотом у 7,6 тисяч годин, колишній військовий льотчик. Немає сумнівів, що обидві ці людини мали високу стійкість до стресів і були добре підготовлені до дій в екстремальних умовах. Вивести їх із рівноваги могла тільки раптова подія, яка одночасно вразила б систему зв'язку, управління та екіпаж величезного літака. Якихось звичайних технічних причин для цього бути не може.

4. Відсутність будь-яких переговорів із диспетчером та відсутність пожежі у двигунах свідчить про те, що версія терористичного акту, зіткнення з дроном або вибуху зенітної ракети вельми вірогідна.

5. Записи радарів аеропорту покажуть обстановку під час катастрофи, і тоді буде зрозуміло, чи зближувалися якісь об'єкти, чи ні. Тому ракетну версію наразі виключати не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

першим версію про те, що український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану, висунуло йорданське ЗМІ Al Hadath.

Пізніше про розгляд такої версії заявив і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, може йтися про зенітну ракету російського ЗРК "Тор".

Також розглядаються ще три ключові версії: зіткнення з БПЛА, несправність двигуна й теракт на борту.

Про ймовірне влучення ракети в літак заявив і редактор Bild Юліан Репке. Він провів власне розслідування і знайшов докази.

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