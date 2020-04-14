Пожежі в Чорнобилі: що відбувається зараз у зоні відчуження. Фото і відео

У Чорнобильській зоні відчуження та обов’язкового відселення продовжуються пожежі, однак рятувальникам вдається їх приборкувати.

Станом на 7 годину 14 квітня відкритого вогню там немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки в окремих осередках. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.

Пожежі у Чорнобилі dsns.gov.ua

Нині інженерною технікою рятувальники створили приблизно близько 110 км мінералізованих смуг. А пожежна авіація – це 3 літаки й 3 вертольоти – протягом 13 квітня здійснила 227 скидів – 538 т. води.

За даними ДСНС, загалом на території Зони відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.

Пожежі у Чорнобилі dsns.gov.ua

"Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год)", – йдеться у повідомленні.

Пожежі у Чорнобилі twitter.com/MVS_UA

Радник глави МВС Антон Геращенко теж підкреслив, що відкритого вогню в Чорнобилі нині немає.

"Велика подяка сотням наших вогнеборців, які кожен день, ризикуючи життям та здоров’ям, зупиняли вогонь. Все буде добре!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Пожежі у Чорнобилі dsns.gov.ua

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