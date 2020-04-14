Пожежі в Чорнобилі: що відбувається зараз у зоні відчуження. Фото і відео

У Чорнобильській зоні відчуження та обов’язкового відселення продовжуються пожежі, однак рятувальникам вдається їх приборкувати.
Станом на 7 годину 14 квітня відкритого вогню там немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки в окремих осередках. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.
Пожежі у Чорнобилі
dsns.gov.ua
Нині інженерною технікою рятувальники створили приблизно близько 110 км мінералізованих смуг. А пожежна авіація – це 3 літаки й 3 вертольоти – протягом 13 квітня здійснила 227 скидів – 538 т. води.
За даними ДСНС, загалом на території Зони відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.
Пожежі у Чорнобилі
dsns.gov.ua
"Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год)", – йдеться у повідомленні.
Пожежі у Чорнобилі
twitter.com/MVS_UA
Радник глави МВС Антон Геращенко теж підкреслив, що відкритого вогню в Чорнобилі нині немає.
"Велика подяка сотням наших вогнеборців, які кожен день, ризикуючи життям та здоров’ям, зупиняли вогонь. Все буде добре!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Пожежі у Чорнобилі
dsns.gov.ua
Рятувальники, які працюють в Чорнобильській зоні, повідомляють - вночі був дощ! 💦— МВС України (@MVS_UA) April 14, 2020
Ще вчора вогнеборці ліквідували пожежу на території Котовського лісництва.
Наразі на місці працює 321 рятувальник та 66 одиниць техніки, в тому числі і авіація. pic.twitter.com/sTqJ8zyIiA
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
13 квітня член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною.
Адже, за його словами, вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, яка вже впритул підійшла до конфайнменту атомної станції та 5 енергоблоку.
Радник очільника МВС Антон Геращенко і ДСНС запевнили, що ніякої загрози для ЧАЕС і сховищ ядерних відходів зараз немає.
Поліція затримала вже другого чоловіка, винного у виникненні масштабних пожеж в Чорнобильскій зоні на Київщині.
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