Пожежі у Чорнобилі: поліція спіймала підпалювача

Поліція затримала вже другого чоловіка, винного у виникненні масштабних пожеж в Чорнобильскій зоні на Київщині.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, зловмисник потрапив до рук правоохоронців 13 квітня по обіді. За їх інформацією, близько 14:00 на території зони ЧАЕС трапилася чергова пожежа, яка спричинила виникнення третього осередку вогню у зоні відчуження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час проведення низки розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель", – сказано у повідомленні поліції.

Поліція затримала підпалювача Чорнобильскої зони Сайт Національної поліції України

Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття завантажив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там почалося займання сухостою. Коли чоловік повернувся на місце злочину, то побачив, що вогонь перекинувся далі.

Однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні до поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Втім вже було запізно, і полум'я перекинулося далі: спершу вітер поширив його на територію лісу, а згодом – у зону відчуження, де й спалахнула масштабна пожежа.

Поліція затримала підпалювача Чорнобильскої зони Сайт Національної поліції України

Наразі рятувальники продовжують боротьбу з вогнем на теорії Чорнобильської АЕС. За цим фактом буде зареєстроване кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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