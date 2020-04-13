Пожежі у Чорнобилі: поліція спіймала підпалювача
Поліція затримала вже другого чоловіка, винного у виникненні масштабних пожеж в Чорнобильскій зоні на Київщині.
Як повідомляється на сайті Національної поліції України, зловмисник потрапив до рук правоохоронців 13 квітня по обіді. За їх інформацією, близько 14:00 на території зони ЧАЕС трапилася чергова пожежа, яка спричинила виникнення третього осередку вогню у зоні відчуження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Під час проведення низки розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель", – сказано у повідомленні поліції.
Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття завантажив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там почалося займання сухостою. Коли чоловік повернувся на місце злочину, то побачив, що вогонь перекинувся далі.
Однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні до поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Втім вже було запізно, і полум'я перекинулося далі: спершу вітер поширив його на територію лісу, а згодом – у зону відчуження, де й спалахнула масштабна пожежа.
Наразі рятувальники продовжують боротьбу з вогнем на теорії Чорнобильської АЕС. За цим фактом буде зареєстроване кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
13 квітня член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною.
Адже, за його словами, вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, яка вже впритул підійшла до конфайнменту атомної станції та 5 енергоблоку.
У свою чергу, радник очільника МВС Антон Геращенко і ДСНС запевнили, що ніякої загрози для ЧАЕС і сховищ ядерних відходів зараз немає.