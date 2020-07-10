Пожежі на Луганщині вщухли: рятувальники локалізували вогнище. Фото

Станом на ранок, 10 липня, рятувальники локалізували пожежу в Новоайдарському районі Луганської області.

У прес-службі ГУ ДСНС регіону відзначили, що пожежу вдалося зупинити ще ввечері 9 липня.

"Станом на 7 год. 10 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків", – йдеться в повідомленні.

Пожежа на Луганщині ДСНС

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС .

Всього до ліквідації пожежі залучено 1 169 осіб і 228 одиниць техніки, в тому числі два літаки АН-32П.

Ліквідація вогню ДСНС

Рятувальники ДСНС

Оперативний штаб ДСНС

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