Пожежа в "Токіо Стар" в Одесі: власника готелю затримали

В Одесі затримали підприємця Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", у якому під час пожежі загинули 9 осіб.

Про це інформує прес-служба прокуратури області. Уточнюється, що Чорний затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, в рамках досудового розслідування слідчі обласної поліції затримали фактичного власника готелю "Токіо Стар" Чорного", – сказано в повідомленні.

Наразі прокуратури готують бізнесменові підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей (ч.2 ст.270 КК України) і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Вадим Чорний Колаж

Відзначимо, раніше Чорний заявив, що готовий нести відповідальність у разі власної провини за те, що трапилося в готелі.

При цьому, за даними журналістів, він знайшов славу маніпулятора і людини зі скандальною репутацією.

Крім "Токіо Стар", 47-річному підприємцю також належить готель "Зірка" на вулиці Успенській, будівля ресторану "Київ" на Грецькій площі та паркінг там же.

У період з 1994 до 1998-го він був депутатом Одеської міськради, а у 1998-2002 роках – мером міста Арциза Одеської області (на момент обрання йому було всього 26 років).

Також скандальний бізнесмен балотувався в мери Одеси у 1998 і 2010 роках (для цього він навіть орендував телеканал "Моя Одеса"), деякий період був радником міського голови з боротьби з корупцією і ворогував з колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцем.

Крім усього є інформація про те, що Чорний очолював партію "Союзу Анархістів України" з 2002 року і є автором книги "Ісус, який не знав Христа", в якій стверджує про фальсифікацію євангельських текстів.

Чорний біля згорілого готелю Думская

Чорний біля згорілого готелю Думская

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося, поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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