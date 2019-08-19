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Пожежа в одеському "Токіо Стар": розкрилися нові деталі загибелі людей

1.4т Читати матеріал російською

Силовики провели обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному, де загинули дев'ятеро постояльців.

Крім бізнесмена були затримані ще троє осіб: керуюча готелем і двоє техніків, передає "Думська".

"У слідчих діях бере участь СБУ. В "Токіо Стар" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшні, обшукали номери. Також обшукали апартаменти, які належать Вадиму. У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще йдуть. Затримані керуюча "Зіркою" Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом", – розповів виданню один зі співробітників готелю.

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Відомо, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і швидко досягла верхнього поверху.

"У нас в готелі є маленькі кімнати без вікон. Курити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно загорілося, ніхто поки не говорить", – поділився співробітник готелю.

Готель "Токіо Стар"

Готель "Токіо Стар"

ТСН

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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