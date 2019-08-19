Пожежа в одеському "Токіо Стар": розкрилися нові деталі загибелі людей

Силовики провели обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному, де загинули дев'ятеро постояльців.

Крім бізнесмена були затримані ще троє осіб: керуюча готелем і двоє техніків, передає "Думська".

"У слідчих діях бере участь СБУ. В "Токіо Стар" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшні, обшукали номери. Також обшукали апартаменти, які належать Вадиму. У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще йдуть. Затримані керуюча "Зіркою" Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом", – розповів виданню один зі співробітників готелю.

Відомо, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і швидко досягла верхнього поверху.

"У нас в готелі є маленькі кімнати без вікон. Курити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно загорілося, ніхто поки не говорить", – поділився співробітник готелю.

Готель "Токіо Стар" ТСН

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро осіб.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що трапилося, поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!