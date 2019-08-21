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Згоріти в клітці: чому трагедія з готелем "Токіо Стар" може повторитися

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Пожежа у готелі "Токіо Стар" в Одесі стала третьою трагічною подією за останні два роки.

У вересні 2017-го відбулася моторошна пожежа в дитячому таборі "Вікторія" – згорів дерев'яний корпус, в якому були діти. Загинули троє дівчаток. У червні цього року в тій же Одесі горів корпус психіатричної лікарні, де перебували літні пацієнти. Загинуло четверо осіб, серед жертв – медсестра.

Експерти кажуть, що ситуація з безпекою у готелях в Україні не найкраща. Не дивлячись на те, що розміщення гостей у номерах без вікон заборонено, у нас є декілька готелів із такими послугами. А тарифи на "договір" із пожежними службами, які мають це перевіряти, коливається від декількох тисяч до декількох десятків тисяч гривень. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Готель після пожежі

Готель після пожежі

колаж

Переробили пам'ятник архітектури під дешевий готель

Цими вихідними в Одесі згорів готель "Токіо Стар", де загинули дев'ятеро постояльців. Як з'ясувалося, заклад розміщувався у старому корпусі трамвайного депо, частина номерів тут були взагалі без вікон і коштували дуже дешево.

Жертви пожежі в готелі

Жертви пожежі в готелі

bykvu.com

"Це ангар трамвайного депо, побудований у 1905 році. Ще до 2003-го цей корпус відносився до пам'ятників культури й архітектури, але завдяки зусиллям обласної влади був виведений із цього списку. Його власником став Вадим Чорний. Раніше бізнесмен був чиновником, очолював КП "СМЕП" (займалося благоустроєм доріг). Ймовірно, у нього була можливість заволодіти цим будинком. Так само йому належать готелі "Крокодил" і "Зірка". Вони трохи кращі, ніж згорілий заклад. Тому що в місті "Токіо Стар" мав погану славу, там дуже дешеві кімнати, але ними гидують користуватися навіть для тимчасових побачень", – говорить одеський активіст, голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

За словами Балінського, будівля була перебудована з мінімальними затратами. Тут зробили перекриття, щоб організувати другий поверх. Багато кімнат були взагалі без вікон. Також поставили перегородки з металопрофілю, скловати, гіпсокартону, використовували пластик. Все це під час пожежі виділяло отруйні гази.

Так виглядає готель після пожежі

Так виглядає готель після пожежі

Нацполіція

"Це ще добре, що там був дуже високе і порожнє горище, полум'я пішло туди, тому отруйні розпечені гази виривалися через дах і торець. Якби все пішло на перший поверх, то жертв було б набагато більше. До того ж тут явно були не дотримані норми в облаштуванні вентиляції, тому дим із однієї кімнати одразу поширився на весь поверх, довжина якого майже 20 метрів", – вважає Балінський.

Викликати пожежників довелося співробітнику готелю

Що ж до протипожежної системи, то, за словами Балінського, ніхто не чув звукового сигналу, був лише світловий.

"Там у стелі є такі "грибочки", з яких у разі задимлення повинна розбризкуватися вода. Кажуть, що вона бризкала дуже слабо. Значить, в системі не було тиску, не працювали насоси, в ємностях, мабуть, і не було води", – вважає Балінський.

Після пожежі

Після пожежі

НикВести

Також у ДСНС кажуть, що виклик до них надійшов пізно. Та й за словами власника готелю, Вадима Чорного, сигнал про пожежу надійшов на пульт охоронного агентства "Карабінер", співробітники якого чомусь не передали інформацію пожежним. Телефонувати в службу "101" довелося співробітнику готелю.

Чорний зазначає, що коли пожежні хотіли перевірити пульт агентства, ті їх не пустили. Правда, за повідомленням ДСНС Одеської області, в липні, коли їхні інспектори хотіли перевірити цей готель, їх так само не пустили в будівлю.

Власник готелю Вадим Чорний

Власник готелю Вадим Чорний

Народна Правда

"Це трохи смішно. Адже якщо в акті був вказаний не той власник (у готелі відбулася зміна власника), то співробітники ДСНС могли повернутися і переписати документ. Або подати до суду і заблокувати роботу готелю. Було б бажання", – вважає Балінський.

Без вікон не можна, але пропонують

На міжнародному сайті з бронювання житла Вooking можна відшукати декілька готелів в Україні, де пропонують для проживання кімнати без вікон. Як і в "Токіо Стар".

Номери без вікон у "Токіо Стар"

Номери без вікон у "Токіо Стар"

fakty.com.ua

Наприклад, готель Orange теж в Одесі пропонує кімнати "класик без вікон". В Одесі є також готель "Олександрівський", який так само пропонує зупинитися в номері без вікон. У Києві – бутик-готель Royal Hotel de Paris у центрі, де здаються кімнати без вікон. І Hotel classic у столиці на вул. Жилянській пропонує так і ж номери.

Готель Orange в Одесі пропонує номери без вікон

Готель Orange в Одесі пропонує номери без вікон

booking.com

Готель "Олександрівська" в Одесі має номери без вікон

Готель "Олександрівська" в Одесі має номери без вікон

booking.com

Бутік-готель Royal Hotel de Paris в центрі столиці теж пропонує оселитися в номерах без вікон

Бутік-готель Royal Hotel de Paris в центрі столиці теж пропонує оселитися в номерах без вікон

booking.com

Hotel classic в столиці на вул. Жилянській також має номери без вікон

Hotel classic в столиці на вул. Жилянській також має номери без вікон

booking.com

Готельний експерт Дмитро Заруба зазначає, що в Україні заборонені номери в готелях без вікон. "Навіть за нормами ДБН для готелів без будь-яких зірок немає норми, що можна здавати такі кімнати. Це заборонено. Значить, подібні готелі оформлені не як місця для розміщення людей, а якось по-іншому, нежитлові приміщення чи офіси", – говорить він.

За словами Заруби, в наших готелях протипожежна ситуація різна. "Якщо заклад дійсно пройшов сертифікацію, то він обов'язково проходить протипожежну безпеку й там все повинно бути нормально і з пожежними виходами, і з протипожежною сигналізацією. В інших же випадках трапитися може все, що завгодно. Дуже часто норми пожежної безпеки порушуються в місцях розміщення, які реєструються не як готелі, а як апартаменти, приватне житло", – наголошує експерт.

"Токіо Стар" під час нічної пожежі

"Токіо Стар" під час нічної пожежі

Реальна Україна

Неофіційно один із власників готелю розповів, що з пожежними інспекторами простіше домовитися, ніж пройти перевірку. "У них претензій дуже багато, часом чіпляються до ручок, якихось дрібниць. Легше заплатити, ніж мати проблеми з ними. Розцінки на "договір" різні, все залежить від порушень. Якщо немає плану евакуації або табличок про пожежний вихід, то це одне. А якщо і самого виходу немає, або ж він чимось заставлений, пожежні рукави в неробочому стані, то це вже інше. У середньому перевірка одного готелю може обійтися від декількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень", – каже власник готелю.

В Одесі запрацювала "Вікторія"

Буквально в серпні в Одесі знову запрацював табір "Вікторія", де вогонь забрав життя трьох дівчаток. Суд триває вже не перший рік, а винні так і не покарані. У СІЗО перебуває тільки директор табору, який себе винним не вважає.

Пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі майже два роки тому

Пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі майже два роки тому

Великий Київ

За дивним збігом обставин, за протипожежну безпеку у "Вікторії" відповідає та ж сама співробітниця – Адамска. Саме вона відключала пожежну безпеку в таборі напередодні трагедії. Тому що ревун часто спрацьовував, зокрема й уночі.

"До нового корпусу в таборі "Вікторія" теж є питання. Там немає пожежних сходів із другого поверху на перший. Дітям роздали протигази. Але, як з'ясувалося, ці протигази не призначені для використання під час пожежі, вони пропускають чадний газ", – говорить Балінський.

Все, що залишилося від дерев'яних корпусів "Вікторії"

Все, що залишилося від дерев'яних корпусів "Вікторії"

bbc.com

Батьки загиблих і постраждалих дітей подали до суду, щоб оскаржити рішення міської влади про відновлення роботи табору.

Досі не з’ясовані причини пожежі в психіатричній лікарні в червні цього року. Принаймні в пресслужбі ДСНС Одеської області нам нічого сказати точно не змогли.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна
Теги
пожежа табір "Вікторія" ГосЧС новини Одеси
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