Пожежа в готелі "Токіо Стар": суд ухвалив рішення щодо скандального власника

У вівторок, 20 серпня Київський районний суд обрав запобіжний захід для власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного.

Як передає "Думська", підприємця відправили в СІЗО без права виходу на свободу під заставу.

Відзначається, що під час судового засідання захист бізнесмена заявив відвід слідчому і прокурору, які, на думку адвокатів, грубо порушили права їх підзахисного. Однак суддя Вадим Іванчук вирішив відмовити захисту Чорного у відводі прокурора.

Додамо, що на суді рабин Авроом Вольф заявляв, що готовий взяти бізнесмена на поруки.

Сторона звинувачення вимагала для Чорного 60 діб арешту без застави. Прокурор заявив, що під час обшуку у бізнесмена було знайдено ксерокопія американського паспорта на ім'я Чорного В. Л. Але оригіналу документа вони не знайшли.

Відзначимо, що адвокати Чорного на суді заявили, що їх клієнт є власником тільки першого поверху готелю "Токіо Стар", а пожежа була на другому, де власник інша особа.

Сам же затриманий запевняв суддів, що тікати не збирається, адже в Україні у нього є власність, якої він позбудеться, якщо втече.

"Кримінального переслідування я не боюся. У мене в житті були моменти, коли проти мене велося 70 справ", – зазначив Чорний.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Чорний відмовився розселяти людей після пожежі в своєму готелі і виплачувати їм компенсацію.

"Що стосується власника, то розміщувати людей в іншому готелі та виплачувати допомогу або компенсацію, він відмовився", – зазначив градоначальник.

При цьому Чорний звинуватив чиновників у брехні, заявивши, що він не відмовлявся допомоги постраждалим.

"Ніхто не відмовився. Я знаходився в СІЗО. Крім мене, ніхто рішення не приймає. Компенсація передбачає провину. До рішення експертизи не може бути компенсації в будь-якому випадку. Але всім проведені виплати просто тому, що люди постраждали. Чи не тому, що це компенсація або визнання провини, це допомога. Людям оплачують лікування, повернули всі можливі гроші, дали на квитки. Можливо, не всім, тому що охопити всіх фізично не могли ", – розповідав він.

Суд над Чорним Думська

Вадим Чорний (в центрі) Думська

Суддя Вадим Іванчук Думська

Рабин Авроом Вольф Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті пожежі в "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Протягом доби був затриманий власник готелю в Одесі Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському.

За результатами розтину тіл жертв пожежі поліція залишила дві версії трагедії – порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

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