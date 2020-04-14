Пожежа в Чорнобильській зоні може стати міжнаціональною і перекинутися на Білорусь, яка знаходиться поруч.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

"Зовсім поруч кордон з Білоруссю, і ця пожежа може стати міжнаціональною. Це вже дуже небезпечна територія, і насправді наслідки можуть бути дуже поганими", – підкреслив він.

Пожежа в Чорнобильській зоні може стати міжнаціональною

Ємельяненко повідомив, що білоруська сторона вже запропонувала Україні допомогу в боротьбі з масштабною пожежею, зокрема, вона готова надати гелікоптери. "Наскільки я розумію, на високому рівні йдуть переговори щодо участі Білорусі в гасінні цих пожеж, тому що вони теж в цьому зацікавлені, тому що це відбувається у них під боком", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Вогонь вже добрався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

Він також припустив, що пожежа в Чорнобильській зоні могла бути терактом.