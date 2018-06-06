Пожежа в Чорнобилі: відпала основна версія слідства

Версія про загоряння сухої трави в зоні відчуження Чорнобильської АЕС у Київській області в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.

"Не підтвердилася. Поки ні", - сказав глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" .

Він наголосив, що розслідуванням займаються органи Національної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місці зараз горить близько 3 га трави.

Зазначимо, що раніше на місці пожежі були знайдені 3 або 4 смолоскипи, що могло свідчити про підпал.