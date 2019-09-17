Пожежа в будинку Гонтаревої: стало відомо, що вдалося врятувати. Нові фото

Деякі речі з дому екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом, у якому вночі 17 вересня сталася пожежа, вдалося врятувати.

Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Анна Миронюк. На кадрах також помітні наслідки пожежі.

"Трохи гротескна скульптура атлета і швейцарський сервіз виделок і ложок – ці та ще кілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку екс-керівниці НБУ Валерії Гонтаревої минулої ночі", – написала журалістка.

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан запальну ракету – світлошумову і звукову.

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої facebook.com/Anna.Myroniuk

Валерія Гонтарєва ЛІГА.Бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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