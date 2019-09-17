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18 вересня • оновлено в 01:16
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Пожежа в будинку Гонтаревої: стало відомо, що вдалося врятувати. Нові фото

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Деякі речі з дому екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом, у якому вночі 17 вересня сталася пожежа, вдалося врятувати.

Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Анна Миронюк. На кадрах також помітні наслідки пожежі.

"Трохи гротескна скульптура атлета і швейцарський сервіз виделок і ложок – ці та ще кілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку екс-керівниці НБУ Валерії Гонтаревої минулої ночі", – написала журалістка.

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Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан запальну ракету – світлошумову і звукову.

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Будинок Валерії Гонтаревої

Будинок Валерії Гонтаревої

facebook.com/Anna.Myroniuk

Валерія Гонтарєва

Валерія Гонтарєва

ЛІГА.Бізнес

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа фотографии
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