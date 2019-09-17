Пожежа в будинку Гонтаревої: стало відомо, що вдалося врятувати. Нові фото

Деякі речі з дому екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом, у якому вночі 17 вересня сталася пожежа, вдалося врятувати.
Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Анна Миронюк. На кадрах також помітні наслідки пожежі.
"Трохи гротескна скульптура атлета і швейцарський сервіз виделок і ложок – ці та ще кілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку екс-керівниці НБУ Валерії Гонтаревої минулої ночі", – написала журалістка.
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан запальну ракету – світлошумову і звукову.
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Будинок Валерії Гонтаревої
facebook.com/Anna.Myroniuk
Валерія Гонтарєва
ЛІГА.Бізнес
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа в маєтку родини Валерії Гонтаревої стався близько 3 години ночі 17 вересня.
Просторий житловий будинок площею 316 квадратних метрів у Гореничах під Києвом зареєстрований на чоловіка ексглави НБУ Олега Гонтарева.
З'явилася офіційна інформація поліції та рятувальників за фактом того, що сталося.
Пізніше стало відомо, що на місці пожежі знайшли ракети. У мережі опублікували відео палаючого будинку Гонтаревої.
Правоохоронці зупинилися на одній версії інциденту – навмисний підпал.
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