Пожежа в будинку Гонтаревої: поліція озвучила єдину версію

Національна поліція розглядає єдину версію пожежі в будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої під Києвом – умисний підпал.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" заявив керівник пресслужби Нацполіціі в Київській області Микола Жукович.

"Ми бачимо на відео з камер спостереження, як невідома особа перекинула якісь дві валізи через паркан і потім кинула запальний пристрій, внаслідок чого загорілися ці валізи і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла і від неї загорівся вже весь будинок", – розповів він.

Пожежа в будинку Гонтаревої: поліція озвучила версію

При цьому, за словами Жуковича, поки що вміст валіз невідомий, проводиться відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовані зловмисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліції припускали, що до пожежі могло привести необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

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