Пожежа в будинку Гонтаревої: опубліковано нове відео з місця НП

Опубліковано нове відео з місця пожежі, де під Києвом згорів будинок колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Кадри з місця НП у Facebook виклав "Інформатор". На відео показані рятувальники, які боролися з вогняною стихією.

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня в Київській області в селищі Гореничі спалили будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. За її словами, невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Маєток вигорів вщент, його не вдалося згасити навіть пожежникам.

Зазначимо, що житловий будинок площею 316 квадратних метрів зареєстрований на чоловіка ексглави НБУ Олега Гонтарева.

У поліції розглядають декілька версій загоряння будинку Гонтаревої. Серед них – необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

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