Пожежа у "Токіо Стар" в Одесі: кількість жертв зросла

Кількість загиблих при пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" збільшилася до дев'яти.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.
"За уточненою інформацією, 17 серпня о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі виявлено тіло дев'ятого загиблого", – заявили рятувальники.
Вид з дрону на готель "Токіо Стар"
"Думська"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Поліція розглядає три версії: інсценування пожежі для приховування вбивства; порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.
Керівництво "Токіо Стар" позбавило змоги провести планову перевірку готелю в липні 2019 року. При цьому в номерах не було навіть вікон, щоб люди могли врятуватися. Вони задихнулися всередині.
Власником виявився 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.
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