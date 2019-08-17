Пожежа у "Токіо Стар" в Одесі: кількість жертв зросла

Кількість загиблих при пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" збільшилася до дев'яти.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

"За уточненою інформацією, 17 серпня о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі виявлено тіло дев'ятого загиблого", – заявили рятувальники.

Вид з дрону на готель "Токіо Стар" "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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