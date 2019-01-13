Пожежа на хімзаводі в Калуші: влада зробила важливу заяву

За результатами аналізу проб повітря в межах санітарно-захисної зони заводу "Карпатнафтохім", пожежа на якому стався 12 січня, перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано.

Про це сказано на сторінці міськради Калуша в Facebook у звіті за підсумками позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11:00 13 січня головлікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння або опіків не надходило. Небезпеки для життя і здоров'я населення міста і району немає", — йдеться в повідомленні.

Пожежа на заводі в Калуші facebook.com/svitlana.babushkina

Крім того, районна філія ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" проводить моніторинг стану повітря в санітарно-захисній зоні підприємства і в житловій зоні.

У міськраді зазначили, що результати лабораторних досліджень будуть оперативно оприлюднені.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі назріла паніка через пожежу в Калуші.

Так, деякі користувачі закликали детально вивчити інформацію про те, що саме випускають на заводі, оскільки багато речовин нібито можуть завдати помітної шкоди здоров'ю.

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